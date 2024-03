Apuntan con un láser a un avión que llegaba a Neuquén: el peligro de hacerse el chistoso

En este caso, posteado por la usuaria @LauHevia, el vuelo llegó sin inconvenientes a Neuquén, pero no es la primera vez que se denuncia este tipo de episodios en la región y el país.

Un antecedente en el aeropuerto de Córdoba

A finales de enero, el comandante de otro vuelo de Aerolíneas Argentinas denunció una situación similar cuando arribaba al aeropuerto internacional de Córdoba.

"Otro capítulo en la estupidez de la gente apuntando con un láser a los ojos mientras estamos en aproximación final. Esto me sucedió ayer (por el martes 30 de enero) en Córdoba. Un colega que venía en cabina logra tapar con su celular mientras grababa y que no me de en mis ojos. No entiendo la gracia", dijo @A4Kike, usuario en la red social X (ex Twitter).

Los especialistas de aviación indicaron que se trata de "algo habitual", pero que debe considerarse como una interferencia en el vuelo que "podría generar una eventual tragedia". En Estados Unidos y otros países se lo considera un crimen y está penado por la ley.

Aunque los punteros láser son pequeños y aparentemente inofensivos, pueden representar un riesgo significativo para la salud visual si se utilizan de manera incorrecta o negligente. La luz emitida por estos dispositivos puede ser lo suficientemente intensa como para dañar los tejidos oculares si se dirige directamente hacia los ojos, incluso por un breve período de tiempo.

Los punteros láser han sido durante mucho tiempo herramientas útiles en una variedad de campos, desde presentaciones hasta astronomía. Sin embargo, estos dispositivos compactos también pueden representar un peligro para la salud visual si no se utilizan correctamente.

Qué son los punteros láser y cuál es el riesgo

Un puntero láser es un dispositivo portátil que emite un haz de luz coherente y concentrado, gracias a la amplificación de la luz mediante un proceso de emisión estimulada. Estos dispositivos se utilizan comúnmente en presentaciones para señalar objetos en pantallas o proyectores, así como en astronomía amateur para señalar estrellas y cuerpos celestes.

Los daños oculares causados por los punteros láser pueden variar desde irritación temporal hasta lesiones permanentes en la retina. La exposición prolongada o repetida a la luz láser puede provocar quemaduras en la retina, una condición conocida como retinopatía por láser. Los síntomas de esta lesión pueden incluir visión borrosa, manchas en la visión e incluso pérdida permanente de la vista en casos graves.