Aseguran que ISSN ya no tiene deudas con prestadores de más de 30 días

El administrador general del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN),Daniel Daglio, señaló que ya no hay prestadores que tengan deudas de más de 30 días, mientras que se avanza en la comunicación de una nueva medida para los afiliados de la entidad, que ya no podrán cobrar un plus por los servicios que prestan, y tampoco podrán cobrar en efectivo ni directamente a los afiliados el coseguro, que ahora se administrará a través de ISSN.