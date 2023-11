Ataques a médicos en el Castro Rendón: "Se perdió la relación entre médico y paciente"

Tras un nuevo hecho violento contra una médica en el sector de guardia, la dirección del Hospital Castro Rendón repudió una situación que se repite en todos los centros de salud y que pone en jaque la seguridad de los trabajadores. Aunque pidieron no criminalizar a los pacientes, aseguraron que se ven más casos de consumos problemáticos e insistieron en que la violencia no es la herramienta para demandar una atención más veloz.

"No queremos criminalizar al paciente ni militarizar un hospital", dijo Goldman, pero agregó que les preocupa la seguridad de los profesionales de la salud, que reciben tratos violentos por parte de pacientes que exigen una atención urgente o una solución a sus afecciones cuando, en realidad, sus dolencias requieren de interconsultas o tratamientos más prolongados y no sólo una respuesta rápida por guardia.

"Se perdió la relación entre médico y paciente, con un acuerdo de respeto y de reconocimiento del otro", dijo y agregó que los profesionales de la salud siempre buscan "lograr el mejor resultado con los medios que haya y por eso siempre estamos ajustando los procesos de atención". Sin embargo, agregó que muchos pacientes requieren la atención de especialistas por guardia cuando es más eficiente que sean atendidos por un médico emergentólogo -que es una especialidad en sí misma- para que estabilice al paciente y que evalúe cómo atender la situación de la mejor manera.

adelaida-goldman-hospital-castro-rendon-02.jpg Adelaida Goldman es la directora asociada del hospital Castro Rendón. Sebastián Fariña Petersen

"Nos preocupa cuando la lógica de la medicina privada se mete en la salud publica, decir me duele la cabeza y voy al neurólogo, me duele la panza y voy al gastroenterólogo pero nuestros cuerpos son más que una especialidad, y mirar los cuerpos como un sujeto integral visto por un emergentólogo antes, es mejor calidad de atención y no peor. No es que me están atendiendo mal, es todo lo contrario", detalló sobre el reclamo puntual que generó el último episodio de violencia.

Si bien muchas personas se impacientan por las largas filas que se generan en los sectores de guardia de algunos centros de salud, Goldman defendió la optimización de los procesos que les permite otorgar 30 mil turnos semanales sin que se formen filas extensas fuera de centro de salud. Si bien el hospital Heller vive otra realidad, la profesional destacó que la población de Neuquén se duplicó sin que se incremente la cantidad de hospitales, por lo que reconoció que hay una alta demanda de atención para el sector público.

Además de reforzar la presencia de personal de seguridad y sumar cerraduras electrónicas con código para que los pacientes no tengan acceso a todas las áreas del hospital, se trabajó para colocar más cartelería y reducir la ansiedad de los pacientes al tener más información sobre los procesos de atención del centro de salud. "No queremos criminalizar a los pacientes pero sí hablar de lo que está pasando, se está trabajando mucho más profundo", dijo.

La directora asociada agregó que desde la pandemia de coronavirus se nota un incremento de casos de consumos problemáticos que afectan la atención en las guardias. También se replican los casos de más pacientes con afecciones de salud mental.

Una nueva situación de violencia puso en alerta al personal del Hospital Castro Rendón de Neuquén. El pasado viernes 10 de noviembre una doctora que atendía en la guardia fue increpada y agredida físicamente por una paciente. Cansados de que este tipo de situaciones se repliquen con frecuencia, la comunidad de trabajadores de ese centro de salud le envió una carta a las máximas autoridades del establecimiento para visibilizar la problemática y solicitar que tomen mayores medidas de seguridad con el fin de evitar los episodios de violencia que viven a diario los integrantes del equipo sanitario por parte de pacientes y sus familiares.