Los trabajadores del nosocomio de Neuquén podrían ir a un paro si las autoridades no refuerzan el personal policial y toman medidas para prevenir este tipo de situaciones.

Una paciente de traumatología con una patología de baja complejidad le dio una piña en la cara a una médica, luego de que la profesional evaluara la urgencia de un estudio que debía hacerse.

Guardia Hospital Castro Rendon (5).jpg María Isabel Sanchez

Según se precisó en el escrito, la usuaria contó que había sido evaluada en la guardia del Hospital Heller fue derivada a atención ambulatoria. Sin poder concretar dicha consulta se dirigió a la guardia del Hospital Provincial de Neuquén exigiendo ser asistida de manera urgente.

En ese marco, la doctora que la atendió le explicó que le harían un examen físico y que revisarían exámenes complementarios para valorar el grado de urgencia de la evaluación solicitada. "Ante esa respuesta, la usuaria empieza a insultar a la doctora con niveles de violencia que escalan en gravedad invadiendo progresivamente su espacio personal, pesar de la presencia de la policía presente en la escena, hasta propiciarle un golpe de puño en el rostro", describen en el texto.

"Esta situación es una de las tantas violencias a las que nos vemos expuestos de manera cotidiana, al punto que como equipo sentimos que se naturalizan, restándole importancia al daño ocasionado", remarcaron los trabajadores de la salud con preocupación antes de poner la lupa sobre "la deficiente seguridad con la que se trabaja en este servicio".

Hospital Castro Rendón: el pedido de los trabajadores

En el tramo final de la nota enviada a la Dirección del Hospital Castro Rendón, el personal precisó cuáles son las principales medidas para garantizar su trabajo en condiciones adecuadas y prevenir o contener efectiva y eficazmente situaciones de violencia.

En ese sentido solicitaron que se optimice la presencia del personal policial de al menos una oficial mujer y un efectivo varón para que trabajen en conjunto y de forma exclusiva en el servicio de guardia. El mismo pedido se replica para "la puerta de entrada a consultorios de demanda espontánea y en la entrada desde el patio de ambulancias".

MIS-Hospital Castro Rendon (1).JPG

El motivo detrás de este pedido tiene que ver con que actualmente solo hay un policía en la garita de la sala de espera. Por lo general es un hombre que no puede intervenir cuando la agresión la lleva adelante una mujer. De este modo, la situación de violencia (ya sea hacia el personal o hacia las instalaciones) no puede contenerse hasta que no llega una policía mujer.

Otra propuesta del personal para evitar este tipo de episodios es la de "anular el ingreso de autos particulares por entrada de ambulancia".

En ese marco, también insistieron en "la reparación y modificación de la puerta de acceso desde el patio de ambulancias hacia el servicio, permitiendo el acceso solo a personal autorizado por quienes estén a cargo de la seguridad de esas áreas.

Por último, los trabajadores manifestaron que aguardan una respuesta y soluciones hasta el 20 de noviembre, de lo contrario tomarán medidas de fuerza.