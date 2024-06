ATEN, frente a un límite de poder y ¿una nueva temporada alta de conflicto?

Lo consideran un primer round, pero avisan que a la pelea le quedan todavía varios asaltos , como se dice en el lenguaje del boxeo. Metáforas aparte, la educación pública parece estar a un tris de un nuevo conflicto severo si, como se anticipa, en las bases se impone la aplicación de más medidas de fuerza para confrontar ahora no solamente contra el gobierno que deberá administrar la ley, sino con la casi totalidad de diputados provinciales que levantaron la mano para su puesta en marcha.

ATEN esgrime que el tema de las licencias docentes estaba pendiente de discusión en la mesa acordada en marzo. Pero el proyecto del MPN cosechó un rápido consenso, en especial de quienes tienen viejos enconos con la dirigencia sindical. Eso explica por qué una ley tan densa pudo salir casi sin discusión y con una deliberada exclusión de los docentes en una norma que los involucra. Hasta la comisión de Educación quedó afuera del debate.

ATEN -PARO - (5).jpg Claudio Espinoza

El presentismo, no obstante, viene, al parecer, para quedarse en un sector, Educación, muy complejo, al que no le faltan problemas, no solamente con las licencias del personal que está frente a las aulas, sino de infraestructura y demandas crecientes.

aten1.jpg Ministro Jorge Tobares y titular de ATEN, Marcelo Guagliardo, en marzo, cuando se firmó el actual acuerdo salarial.

Pero de fondo está un desafío que el actual gobierno quiere darse con un gremio al que sedujo primero y al que procurará marcarle límites ahora. Desde Felipe Sapag, pasando por Pedro Salvatori, Jorge Sobisch, Jorge Sapag hasta Omar Gutiérrez, ATEN fue una piedra en el zapato. Se verá si Rolando Figueroa puede darle un talante diferente. Pero una cosa es segura: el conflicto ya está planteado y se sabe de sobra quiénes son los que tienen todas las de perder.