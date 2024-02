ATEN marchó por las calles de Neuquén para reclamar por el incentivo docente

Los trabajadores de la educación agrupados en ATEN marcharon este lunes por las calles de Neuquén para reclamar por la falta de transferencia del gobierno nacional del Fondo de Incentivo Docente , en el marco de un paro nacional y protesta docente encabezados por la CTERA. Bajo la premisa "No al Ajuste", exigieron la apertura de una paritaria nacional para los educadores, la defensa de la jubilación docente y el pago del Fondo del Incentivo Docente de Nación, que finalmente será asumido por el gobierno de la provincia de Neuquén.

Según publicó LMNeuquén , el sector sindical docente entró de lleno a la discusión con el gobierno de Javier Milei con la discusión por los fondos públicos hirviendo a fuego alto. Los fondos que Milei les pisó a las provincias no son solo para cubrir salarios, afectan a todo el abanico de la inversión en materia de educación.

A través de un comunicado, el gremio docente señaló que la medida contó con la participación de 5 mil trabajadores: "reclamamos al Gobierno Nacional que abra la Paritaria Docente, que restituya el pago del FONID, el Fondo compensador, los fondos para los comedores escolares e infraestructura, junto a programas educativos aprobados que son parte del presupuesto aprobado para Educación. El gobierno de Milei no puede violar la Ley de Presupuesto y de Educación, ni desligarse de la responsabilidad de garantizar el derecho a estudiar y trabajar".

"Al finalizar la marcha, se expresaron compañeros dirigentes de diferentes seccionales de nuestro sindicato. Micaela Gomiz de ADUNC (en el marco del paro nacional también convocado por su asociación), Soledad Urrutia referente de la UTEP", indicaron.

Cintia Galetto, secretaria adjunta del gremio docente, manifestó que en Neuquén, el inicio de las clases está en manos del gobernador. "Esperamos que mañana nos acerque una propuesta salarial acorde a las necesidades de recuperación del salario", dijo y agregó: "No queremos ser la miseria planificada de esta inflación. Quienes estamos acá presentes, no queremos ver llegar a nuestros pibes con hambre a las escuelas, por eso, en la más amplia unidad estaremos en la calle para defender la escuela pública. La Patria no se vende y la escuela pública tampoco".

aten provincia marcha.jpg

Mientras los trabajadores de la educación participaban de la marcha, en consonancia con las protestas en distintos puntos del país, el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció desde una actividad en la ciudad de Cipolletti, en Río Negro, que la administración neuquina se iba a hacer cargo de cubrir la falta de transferencias nacionales del Incentivo Docente.

“El Fondo de Incentivo Docente no vino en enero, no viene ahora en febrero; y la provincia del Neuquén tomó la decisión de pagar con fondos propios, porque nosotros si hay algo que sabemos es que hay que priorizar la Educación”, sostuvo este lunes el gobernador Rolando Figueroa. Y explicó: “Son sacrificios con finanzas acotadas, porque la torta de recursos que repartía el Gobierno nacional está acotada”.

Hace pocos días, la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, había insistido con la necesidad de recibir aportes nacionales para sostener la educación pública. La ministra le reclamó, este sábado, al Gobierno nacional la transferencia de fondos para el sector. “Vamos a seguir reclamando que se cumpla con lo que hoy significa alrededor del 9% del salario de los trabajadores de la educación de la provincia”, subrayó.

Por otro lado, los trabajadores de la educación siguen en Neuquén en plena negociación salarial con el Poder Ejecutivo. Después de un primer encuentro, las partes habían acordado pasar a un cuarto intermedio para el último sábado. Sin embargo, el viernes se comunicó que la reunión iba a pasar para el martes 27 de febrero.

En la reunión, los referentes del sindicato buscan sostener el acuerdo que tenían con la gestión anterior del gobierno provincial, encabezada por Omar Gutiérrez, y que incluía actualizaciones automáticas en base al Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, en un contexto de aumentos de precios más pronunciados y ante un panorama de austeridad por parte de la administración pública, aún no hay definiciones sobre la posibilidad de continuar un esquema de estas características.

El encuentro se da en el marco de una semana caliente para las paritarias de empleados públicos: el jueves está previsto que el Poder Ejecutivo reciba también a los trabajadores de ATE, UPCN y Viales.