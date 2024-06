ATEN ratifica que hará paro si se aprueba el proyecto de presentismo

ATEN - GREMIOS - LEGISLATURA (8).jpg Claudio Espinoza

Guagliardo acusó que esta intención de instalar el presentismo en las escuelas llega a la provincia en el marco de una "ola nacional de ataque a los trabajadores y las trabajadoras". "Y en particular a los trabajadores de la educación con la pretensión de declarar a la educación como un servicio estratégico nacional, en el orden del Congreso de la Nación, con la única finalidad de limitar el derecho a huelga y esa onda nacional llega Neuquén de la mano de diputados que claramente entendemos que no lo hacen en soledad", afirmó.

La postura de ATEN

El dirigente sindical aseguró que los diputados neuquinos pretenden aprobar este proyecto de ley a partir de un "prejuicio injusto", sobre que los docentes en general faltan de manera compulsiva y que no tienen interés en su formación. "Y como si esto fuera poco nos hacen responsables de las malas condiciones edilicias de las escuelas. Estamos pronto a cumplir tres años de la explosión de la escuela de Agua San Roque donde murió la trabajadora de la educación Mónica Jara y dos trabajadores de la construcción y, anoche veíamos con tremenda preocupación y tristeza, cómo se incendiaba la escuela 164 y el CPEM 74 de Caviahue, por las malas condiciones en las que están los equipos de calefacción de nuestras escuelas. En este contexto es que esta Legislatura provincial pretende instalar el tema del presentismo", afirmó.

El secretario general de ATEN aseguró que la iniciativa que se está tratando en la Legislatura pretende echar por tierra el régimen de justificación de licencias y franquicias y remarcó además que la "velocidad" con la que avanza la iniciativa es "pocas veces vista".

ATEN - GREMIOS - LEGISLATURA (7).jpg Claudio Espinoza

"El proyecto se presentó el 18 de la semana pasada, pasó a comisiones con tratamiento preferencia para el 19 y pretenden tratarlo mañana (martes) en comisiones y hay alguna sospecha de que hoy al mediodía lo tratarían para que vaya a sesión mañana mismo. Fíjense el apuro que tienen los diputados para castigar al colectivo de trabajadores y trabajadores de la educación, que somos los únicos que sostenemos la escuela pública en la provincia del Neuquén", lanzó el dirigente y recibió los aplausos de todos los presentes.

Ante esta celeridad con la que avanza esta iniciativa, la dirigencia de ATEN se reunió ayer en un plenario que convocó a la conferencia de prensa de este lunes que contó con el apoyo de SADOP, UPCN, ANEL, SEJUN, Siprosapune, ADUNC, UTA, FATPREN, UATRE, entre 40 organizaciones sindicales.

Se abre un conflicto

Guagliardo insistió con el asombro por la rapidez que pretenden aprobar este proyecto y puso en la espalda de los diputados la reapertura del conflicto educativo en Neuquén. "Pensábamos superado este conflicto con el acta acuerdo que firmamos en marzo, pero lo que están haciendo los diputados es echar por tierra el acuerdo e instalar nuevamente una discusión que estaba saldada, pero los trabajadores y las trabajadoras de la educación estamos dispuestos a luchar porque ningún derecho se resigna. Tenemos dignidad y le vamos a dar pelea a este gobierno que pretende maltratarnos y faltarnos el respeto de esta manera", anunció.

ATEN - GREMIOS - LEGISLATURA (4).jpg Claudio Espinoza

"Le decimos al gobierno de Figueroa que si sale el tratamiento preferencial y cuenta con un despacho favorable de comisión es porque hay algún guiño del gobierno provincial. Y si sale estaremos de paro el miércoles y jueves. Pero no solo eso, se abre un conflicto y después del receso escolar vamos a estar de vuelta en las calles. Los diputados tienen la enorme responsabilidad de cuidar lo que hemos construido en Neuquén si ellos no lo tienen en cuenta, serán los responsables de que haya nuevamente un conflicto educativo. Y no estaremos solo los trabajadores de la educación, sino que junto a estas 40 organizaciones que están acompañándonos porque son los padres de nuestros niños y nuestras niñas", expresó.

Por su parte, desde la dirigencia del gremio de la educación privada, SADOP, destacaron que este proyecto no tiene agenda para pasar por la comisión de Educación y por eso acusó de que "no es una cuestión educativa", sino que "buscan presionar los derechos de los trabajadores". "Con esta normativa que pretenden sacar en una semana buscan restringir derechos. Los diputados y las diputadas que están en la Comisión de Educación tienen que levantar la mano, porque como una normativa que va a influir en las escuelas no va a pasar por esa comisión. Sería ilegítimo", insistió.