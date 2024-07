ATEN ratificó el paro de 48 horas luego del receso invernal

Con respecto a las partidas, Guagliardo explicó que se modificaron de septiembre a la fecha en un 180% pero que consideran que "es de muy mal gusto plantear un incremento que no es el que se ha dado, cuando la inflación de septiembre a la fecha es de 213% medida por el BCRA. Manipular la información de ese modo, en un contexto en el que se está poniendo en tela de juicio la tarea de enseñar, nos parece faltar a la verdad de un tema que es sensible para la comunidad".

Por otro lado, hizo referencia al paro de 48 horas que se llevará adelante una vez finalizado el receso invernal. "Tenemos una medida de fuerza ya votada por nuestras asambleas que claramente se expresaron, no solamente contra el presentismo sino por el impuesto a las ganancias que es un tema que estamos trabajando junto con el resto de los sindicatos estatales porque va a ser muy fuerte el impacto que va a tener en el salario y en el circuito económico de la provincia", indicó.

El paro será con una movilización en el primer día (lunes) y con una asamblea el día martes.

El paro por 48 horas y el presentismo

aten presentismo Claudio Espinosa

El miércoles de la semana pasada culminó el plenario de secretarios generales de ATEN que definió las medidas de fuerza tras las vacaciones de invierno. En rechazo al presentismo, el gremio docente confirmó que el segundo semestre iniciará con paro de 48 horas en Neuquén, por lo que muchas escuelas no tendrán clases.

"Conflicto vamos a tener", había adelantado esta mañana el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, en diálogo con LU5, ya que -según confirmó- las asambleas realizadas durante el martes votaron de forma unánime por el inicio del ciclo lectivo con paro. Respecto a la ley de presentismo aprobada por la Legislatura, el gremialista insistió en la necesidad de "discutir mejores salarios" y calificó a la política como "extorsiva".

De esta forma, el plenario ratificó que el paro será el lunes 22, día en que habrá una marcha provincial, y martes 23 de julio, cuando se realizarán asambleas. También se anunció paro en el inicio del juicio por la explosión en Aguada San Roque, previsto para el lunes 12 de agosto. En las conclusiones, los docentes también exigieron la renuncia de la ministra de Educación, Soledad Martínez.

Guagliardo aseguró que los trabajadores de la Educación buscan que sé dé marcha atrás con el presentismo. "Si hay recursos en la provincia, entonces que se discuta una mejora salarial, porque no nos olvidemos que el gobierno a principio de año no quiso discutir la inflación de enero porque no había dinero para hacerlo, pero si ahora aparecen recursos buenos discutamos porque tenemos una problemática salarial que no se ha podido compensar con el IPC", señaló.