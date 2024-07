¿Aumenta la nafta?: el gobierno decide si actualiza el impuesto

El empresario Carlos Pinto, de la cámara de estacioneros de la región, dijo que no tienen comunicación oficial. El impacto inflacionario, en foco.

El precio de los combustibles líquidos se incrementaría en torno al 3% desde este jueves en virtud de la fórmula que conjuga el crawling peg del dólar con la actualización del componente impositivo. Carlos Pinto , de la asociación de estacioneros del Alto Valle, dijo que no sabía si efectivamente se activaría la suba. En junio se había dado un cuatro por ciento de suba .

Pinto declaró en la radio LU5 que el precio local de los combustibles está a los niveles internacionales que siempre se reclamaba, con lo cual si hubiese incrementos serían para compensar una actualización impositiva. No obstante, el empresario advirtió que hasta un día antes del supuesto aumento los estacioneros desconocían la decisión final, que en definitiva depende del Gobierno.

El aumento de la nafta no se oficializó

"No tenemos nada oficializado, pero lo que está por ajustarse es el tema impositivo que se ha venido postergando de alguna manera", sostuvo el dirigente gremial empresario. "Hay una fórmula para calcular la actualización de los impuestos a los combustibles y al dióxido de carbono, lo que faltaría es el 3%", explicó.

Pinto consideró que el precio de los combustibles está en línea con la referencia global con lo cual no necesitaría actualizaciones más allá de la necesaria para no perder paso frente al efecto del crawling peg. ¿De qué se trata? El gobierno ajusta el dólar oficial un dos por ciento mensual, entonces, para que el precio de los combustibles no se atrase en dólares recibe el mismo régimen de actualización que la divisa estadounidense.

El mercado minorista de los combustibles se contrajo mes a mes en términos interanuales en lo que va de 2024. Según datos de la Secretaría de Energía, en el primer semestre se registró una caída del 5% interanual a nivel nacional. La contracción llegó al 22% en nafta premium, mientras las ventas de súper cayeron 3%. El gasoil premium se desplomó 12% y 9% el común.

Pinto deslizó que en la región se sintió la contracción en términos similares a la del país, pero avisó que el mercado local tocó piso. "En julio hemos notado que se frenó la caída", dijo el experimentado empresario de los combustibles respecto al comportamiento de la demanda del sector, que no fue ajeno al de otras ramas, incluso las relacionadas con su consumo, como la venta de automóviles nuevos, que paga la crisis con caídas en torno al 30% este año.

Contra la tasa municipal

Además, Pinto despotricó contra la tasa municipal para costear el subsidio al transporte público que se cobra en la capital provincial, Centenario y Junín de los Andes, entre otras localidades que avanzaron con ordenanzas recaudatorias para suplir los recortes de la motosierra de Javier Milei.

Combustible - Aumento -YPF (3).JPG Claudio Espinoza

"La gente está furiosa, o sea, en general la gente se queja tremendamente de eso, se siente a diario", relató el empresario a la vez que recordó que la tasa implica el descuento del 4,5 por de la facturación por combustibles líquidos, aclarando que no se atendió el reclamo del sector empresario para compensar los costos administrativos que implica la medida para sus operaciones comerciales.