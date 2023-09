Autoconvocados de Desarrollo Social acamparán toda la noche frente a Hacienda

El reclamo comenzó luego de que se llevó a cabo el primer concurso para el ascenso en la carrera administrativa de los empleados, del que participaron 2500 personas y se llevó a cabo en el mes de Julio. Sin embargo, el expediente para poder pasar a la segunda etapa de recategorización no avanzó y quedó trabado desde la semana pasada en la Dirección Provincial de Recursos Humanos.

Desarrollo Social reclamo ministerio de Hacienda Los autoconvocados permanecen cortando calle La Rioja desde las 6 de la mañana.

Fue por ese motivo que los autoconvocados comenzaron la medida la medida de fuerza de este lunes. Luego de que estuvieron concentrados algunas horas, les informaron que el expediente finalmente fue resuelto por Rodolfo De La Fuente, quien se desempeña como abogado y coordinador de Legal y Técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.

"Estamos bastante agotados, pero no le vamos a aflojar porque nosotros necesitamos que esto se defina para poder pasar al segundo concurso", explicó Lorena Zárate, una de las autoconvocadas.

Desarrollo Social reclamo ministerio de Hacienda

Actualmente, el documento se encuentra en manos del ministerio de Hacienda para que finalmente pueda ser firmado y entregado a los trabajadores para continuar con el proceso de ascenso de los estatales, que no se realizaba desde el año 2017.

“Cuando lo firmen y tengamos la resolución en mano del segundo concurso nos vamos a ir, así que pensamos acampar y pasar la noche acá”, manifestó Zárate. En caso de no tener respuestas, no descartan realizar un corte de ruta en Añelo. “Si no lo resuelven para mañana, lo más probable es que esto se endurezca”, amenazó.