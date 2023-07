Desarrollo Social: siguen con reclamos y cortaron la Ruta 22

Los trabajadores autoconvocados del Ministerio de Desarrollo Social volvieron al paro y las medidas de fuerza durante este miércoles, con cortes intermitentes sobre la Avenida Mosconi (ex Ruta 22).

Los manifestantes cuestionaron las vacantes que lanzaron para el ministerio en la base de los concursos porque entienden que la mayoría corresponde a áreas que ya no forman parte de la estructura vigente. Se preguntan adónde trabajarán esas personas, si es que lo harán.

“Retomamos el paro porque lo que habíamos hablado con los representantes del Ejecutivo en la mesa examinadora no se respetó. Ahora respondieron que había que respetar las vacantes que pusieron en la base los concursos. Vacantes que no coindicen hoy con la estructura funcional del 2023 en Desarrollo Social”, aseguró la vocera de los manifestantes, Lorena Zárate, trabajadora del Ministerio de Desarrollo Social, a LMNeuquén.

Explicó que de las 357 vacantes que lanzaron en este concurso solamente 8 corresponden a la Subsecretaria de Desarrollo Social y el resto a la de Familia. Reiteró que el problema es que es para una estructura que ya no existe. “Hay lugares que ya no están”, ratificó.

Sostuvo que lo que pretenden con esta medida de fuerza es que se revea lo que establecieron y que se respete lo que se acordó. “No es lo que habíamos pactado. Como tampoco es lo que habían pactado con los gremios. Con todas las partes habían pactado lo mismo y ahora salen con otra cosa”, agregó.

Zárate indicó que se había acordado “un corrimiento de nivel automático, sin que ningún compañero se tenga que salir de su lugar de trabajo, y respetando las vacantes que ellos ponían”. Pero se encontraron con que en “las bases de los concursos salieron las vacantes con lugares que no existen porque la estructura es vieja, no es la del 2023”. Así, reiteró que no se ajusta a la actual sino a la del 2020/2021 sin tomar en cuenta los cambios que se registraron.

desarrollo social- reclamo- corte- avenida Mosconi.jpg

“Creo que fue muy mal intencionado. Hubo una mala intención de parte del Poder Ejecutivo, nadie lo hizo porque estaba distraído”, estimó la trabajadora y agregó: “A nosotros nos perjudica en todo porque los lugares que ellos proponen como vacantes no existen. No sé qué hará el que entre, va a ser ñoqui”, cuestionó.

Los manifestantes apuntan a solucionar el conflicto con los representantes del área e Coordinación de Legal y Técnica de la provincia. “Lo que proponemos es el corrimiento de nivel con esas categorías de esas vacantes, pero que sigamos trabajando en los mismos lugares. Yo trabajo en legales. Oros compañeros trabajan en Hogares, en CDI, con adultos mayores. En legales no tengo vacantes, no puedo concursar, si lo quiero hacer me tengo que ir a un lugar fantasma de la vacante que ellos pusieron”, ejemplificó.