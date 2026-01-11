Avances en parques industriales, logística e inversiones marcan el balance anual de la industria neuquina

La industria neuquina finalizó 2025 con una estructura modernizada, procesos normativos consolidados y una agenda activa de obras de infraestructura en ejecución.

A través del trabajo de la subsecretaría de Industria de la provincia de Neuquén , se fortaleció la planificación y gestión industrial en las regiones de la Confluencia, Comarca Petrolera, Vaca Muerta y del Pehuén , con foco en la articulación logística, la radicación de nuevas inversiones y el ordenamiento territorial.

Es un paso importante para el gobierno de Neuquén para consolidar las inversiones y reactivar el polo industrial en toda la provincia.

Además, se encuentra en proceso de implementación la Ley 3502 – “Invierta Neuquén” que favorece la regionalización a través de un modelo innovador para nuevas inversiones, que promueve el desarrollo sostenible, facilidades para nuevas inversiones, la consolidación de empresas existentes y la creación de empleo genuino.

La red de parques industriales sale a promocionarse en búsqueda de inversiones.

Se consolida un esquema de desarrollo alineado al Plan Provincial de Regionalización del gobernador Rolando Figueroa.

Industria Región Confluencia

En esta región se consolidó la gestión integral del Parque Industrial Neuquén (PIN) y del sector Z1 a través del CAPIN. En ese marco, se llevó adelante un proceso estratégico de regularización de activos que permitió recuperar 343.911,72 m² en zonas clave como Z1 Norte, la ex base aérea y el sector de servicios, superficies que podrán ser reasignadas para nuevos proyectos productivos.

El parque cuenta con 940 hectáreas administradas y 330 empresas radicadas. Durante el año se concretaron cuatro decretos de adjudicación en venta, con inversiones comprometidas por 1.280 millones de pesos que implican la generación de 92 nuevos puestos de trabajo.

En materia de infraestructura, se avanza en la planificación técnica del sector Z1 Sur. Se abrieron los sobres para los estudios de base para la elaboración del Masterplan. Además, se ejecutan obras de servicios y regularización dominial en distintos sectores del parque.

En Z1 Norte, la obra de electrificación presenta avances significativos y beneficiará a 35 empresas en una superficie de 240 hectáreas, generando un ahorro estimado de 200.000 dólares, que será reinvertido en la red de agua.

En los sectores Gran Industria y Centenario, se coordinaron acciones con el EPAS para redes de agua y cloacas, se aprobó la segunda etapa de iluminación por parte del municipio de Centenario y se implementó un sistema de riego sostenible.

En Servicios y Ex Base Aérea, los trabajos se concentran en la reparación integral de calles, la normalización de la red de agua y el traspaso de titularidad, mientras que en PIN Este se gestiona la ampliación de la red troncal de cloacas.

La estrategia regional se centra en la consolidación del Nodo Logístico Metropolitano, fortaleciendo al sector Z1 como punto neurálgico para el transporte de cargas. En paralelo, el proyecto de la Plataforma Logística de Neuquén avanza en sus etapas decisivas en el corredor Centenario–Neuquén–Plottier, como parte del Plan Logístico Provincial, que también refuerza la vinculación con el corredor productivo Neuquén–Añelo–Zapala.

Durante el año se alcanzaron logros institucionales relevantes, como la implementación efectiva de la Ley 3502 – “Invierta Neuquén”, cuyo objetivo es promover la inversión y el desarrollo de diversas actividades económicas en la provincia del Neuquén. Es a través del otorgamiento de diferentes incentivos y beneficios, tanto tributarios como de otra índole, orientados a impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo, la innovación tecnológica, el sostenimiento y la creación de pequeñas y medianas empresas.

Además, se creó el Comité Provincial de Inversiones (CPIN) y se concretó la modernización del Consorcio de Administración del PIN, con renovación de autoridades, incorporación de normas ISO 9001, mayor eficiencia presupuestaria y una política activa de recupero de deuda.

Región Comarca Petrolera

En esta región se registraron avances significativos en nuevos proyectos de radicación industrial y en la regularización administrativa y documental de empresas ya instaladas. Actualmente se evalúan 10 solicitudes de radicación, entre ellas la instalación de una planta de tubos flexibles con una inversión superior a USD 7 millones y la creación de 50 puestos de trabajo directos.

Parque Industrial

La localidad de Plaza Huincul dispone de 400 hectáreas destinadas a infraestructura industrial. Se realizó la apertura de sobres para la adjudicación de los estudios técnicos necesarios para avanzar con el masterplan del área.

Región Vaca Muerta

Con una superficie total de 736 hectáreas, se avanza en el masterplan del Parque Industrial de Añelo, para el que ya se abrieron los sobres licitatorios y se está iniciando una primera etapa sobre 230 hectáreas. Asimismo, se tramita la habilitación de un Agrupamiento Industrial y de Servicios Privados fuera de ejido, en circuito administrativo.

En materia de conectividad, se trabaja en el diseño y planificación del trazado ferroviario hacia Añelo, obra estratégica del corredor Vaca Muerta–Zapala–Bahía Blanca/Chile, destinada al transporte masivo de insumos críticos. En este contexto, la subsecretaría de Industria asumió la gestión administrativa de la empresa pública Patagonia Ferrocanal.

Región del Pehuén

La gestión regional incluye la supervisión integral del Parque Industrial Provincial, la Zona Franca Zapala y la Plataforma Multimodal, actualmente en desarrollo con estudios técnicos licitados, a adjudicarse de forma inminente.

Respecto del Parque Industrial, se consolidó el ordenamiento territorial mediante la actualización de límites establecida por el Decreto Provincial 845/25, optimizando el uso del suelo. Abarca 39 hectáreas con servicios básicos, y se finalizó la obra de la Red de Agua y el Tanque de Reserva, avanzando además en la integración al corredor bioceánico.

Zona Franca Zapala

El período 2024–2025 marcó la operatividad plena de la Zona Franca Zapala, con el ingreso de Halliburton, la actividad de 14 usuarios indirectos y la aprobación del régimen de mercadería de “solo almacenaje”. En paralelo, se ejecutaron obras de infraestructura clave para la seguridad y operatividad del predio.

Asimismo, se gestionaron 20 habilitaciones comerciales fuera de ejido, garantizando su articulación con la planificación industrial vigente.