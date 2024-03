Avanza la causa por contaminación en Barrio La Sirena

Podio destacó además que esta situación trae aparejado otro problema. "Se hacen las obras, como se hizo sobre la calle Petróleo entre Luis Beltrán y Saavedra pero después los asfaltos no se arreglan. En Petróleo y Luis Beltrán es tierra y hasta parecen dunas", dijo. "La calle Luis Beltrán, que es una calle troncal, está destruida, la calle Namuncurá también quedó destruida", agregó.

Desbordes cloacales La Sirena.jpg Desbordes de cloacas en La Sirena. Foto: Archivo

El vecino aseguró en declaraciones radiales que su barrio está "detonado y abandonado", y dijo que además de las pérdidas cloacales en las calles, también tienen tapas abiertas en cercanías a los juegos infantiles, lo que representa un peligro para los niños.

"En la calle Saavedra, que está continuamente perdiendo por las bocas de cloacas eso va cayendo hacia el canal, que después sigue al Arroyo Durán y termina en el Río Limay", advirtió sobre los peligros de la contaminación.

Además, alertó sobre un "gran bache" que hay en la calle Saavedra entre Ingeniero Carro y Lastra del que dijo es "de una magnitud que si un ciclista lo agarra va a tener un accidente grave".

"Nosotros avisamos a la Municipalidad, en realidad lo avisamos muchas veces, hacemos los reclamos pero no hay respuesta", denunció Podio, quien además aseguró que esta reciente intervención judicial "fue muy positiva" y dijo que cree que están cerca de que la jueza dicte una sentencia definitiva. "Creemos que este recurso tiene que ser favorable a nosotros porque evidentemente el EPAS no pudo mitigar los desbordes y la obra no ha continuado", concluyó.

Cloacas desbordadas

En febrero pasado el Ente Provincial de Agua y Saneamiento ( EPAS) se comprometió a la tarea de solucionar el problema que atraviesan los vecinos del barrio La Sirena. Marcelo Lazcano, secretario de Empresas Públicas del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Neuquén, había anunciado el trabajo de una cuadrilla para poder facilitar el flujo y limpiar las canarias para que se normalice la situación.

“Con relación al tema de la obra, estamos intentando, a través de dos empresas que están dispuestas a hacerlo, tomar una sesión del contrato de la empresa que abandonó los trabajos de tal manera que podamos avanzar sin tener que ir a un proceso licitatorio que atrasaría todo. En estos momentos en Neuquén tenemos un problema con los camiones desobstructores porque la Municipalidad no tiene donde brindar un lugar de vuelco de estos líquidos, así que ahí tenemos otro tema. Los pobres camiones no pueden trabajar como deberían”, había explicado.

Respecto a la obra que se debe realizar en el barrio precisó que esta es importante porque se trata de mil metros de cañerías que van desde la calle 12 de Septiembre hasta Lanín a 5,5 metros de profundidad. “Esto requiere de un trabajo bastante especial porque ahí la napa está muy alta, entonces todo el trabajo de depresión de napas es un tema complejo”, señaló.

“La obra se inició, pero se paró inmediatamente por allá por el 2021 porque se encontraron en algunas zonas con un montón de cañerías que no figuraban en ningún lado y a partir de ahí hubo una serie de desentendimientos y nosotros al asumir nos encontramos con que la obra estaba completamente abandonada. Ahora estamos tratando de reactivarla”, aseguró.