Ayrton rompió la barrera de la discapacidad: egresó de séptimo grado con 30 años

Una profesora clave para Ayrton

Paola es profesora de enseñanza primaria y licenciada en Educación con una especialización en la educación de jóvenes y adultos. Respecto a la génesis del impulso para lograr el egreso del joven del curso de educación primaria del colegio de referencia, la docente contó que “en una charla con las autoridades directivas les plantee que según mi apreciación Ayrton era un alumno que ya no podía permanecer en la escuela porque tenía una larga historia".

Agregó que "ya muchos docentes habían pasado por él y siempre lo tomaron como un alumno que no podía hacer nada. Lo mandaban a pintar, a hacer manualidades y a recortar papelitos. Realmente pude observar que es una persona que tiene mucho potencial y es capaz de hacer grandes y mejores cosas”.

Resaltó que junto a su colega Patricia Castillo llevó adelante con el joven un Proyecto Pedagógico Individual. “El PPI es un documento que se elabora entre los docentes, las autoridades directivas y la familia. Por supuesto, se hicieron las adecuaciones correspondientes para las áreas de lengua, matemáticas, sociales y naturales”, precisó la profesional en educación.

Los avances educativos

La docente Paola Paredes, en el marco del crecimiento educativo de Ayrton, detalló que se trabajó sobre la historia, el pasado y el presente, los cambios y permanencias. “Trabajamos además con numeración y diferencias entre números y letras. Sobre todo nos ocupamos mucho sobre lo que es su motricidad fina. A diferencia de antes yo no lo hice pintar, ni dibujar, ni recortar figuritas”, indicó.

Y en el terreno de las emociones y satisfacciones, Paola sostuvo que “básicamente lo preparé para la vida. Él es un hombre que ya pertenece a una sociedad y que está inserto en ella. Y el ser parte de la comunidad lo habilita a que pueda o seguir estudiando o a seguir un oficio, siempre dentro de las posibilidades que estén a su alcance. El proceso educativo fue además muy lindo y muy agradable”.

A su vez mencionó que el joven enfrenta la barrera del lenguaje “pero lógicamente eso se puede corregir con una fonoaudióloga y con los profesionales que lo asisten de manera interdisciplinaria”, dijo. La orgullosa maestra también ponderó el importante trabajo de inclusión que se llevó adelante en forma conjunta por todas las áreas que integran el CFP marianense.

Con respecto al egreso de séptimo grado de Ayrton, la maestra relató que “para mí es un orgullo muy grande y una felicidad indescriptible el poder abrirle la puerta al mundo. Fue como soltar una paloma para que aprenda a volar y verdaderamente creo que su logro personal es un mensaje muy inspirador para el pueblo. El que tenga capacidades diferentes no significa que no pueda aprender o que no pueda hacer cosas. Yo creo que no hay un límite para eso”, subrayó.

Señaló que “a las personas con discapacidad en general hay que dejarlas ser, crecer e inventar. En especial hay que dejarlas hablar, hay que escucharlas y tomar sus palabras y trabajar en consecuencia”.

Su hermana se transformó en su madre

La historia de Ayrton tienes ribetes dramáticos. Apenas a un mes de nacido su madre cayó enferma y debió ser trasladada a Buenos Aires y recién lo volvió a ver cuando el pequeño ya tenía 3 años de vida. Aquellos años fueron difíciles y sus padres debieron luchar para que su hijo desarrollara una vida con normalidad. Sin embargo la frágil humanidad de Ayrton debió atravesar dolores más grandes aún cuando en el año 2010, en menos de dos meses, sus padres partieron de este mundo. Primero su madre el 1 de octubre y el 17 de noviembre su padre.

Debió sobrellevar esos difíciles momentos y una vez más su hermana Débora como lo había hecho cuando pequeño tomó la determinación de hacerse responsable de su crianza. Al perder a sus padres la Justicia había levantado su mano con las peores intenciones.

Ayrton debía ser alojado en un instituto de menores. En esas tristes circunstancias, Débora sacó a relucir sus fuerzas de hermana y asumiendo su rol de “madre del corazón” logra su tenencia y desde esos mismos instantes comienzan a escribir juntos una historia de amor inquebrantable. Fruto de esa relación de hermanos de sangre y de madre e hijo por las vicisitudes de la vida han surgido interesantes logros a lo largo de su existencia.

Respecto a su egreso de la primaria, Débora destacó que “estoy muy contenta, muy emocionada y muy agradecida con el CFP 33 porque es algo que esperábamos siempre que él pudiera egresar de séptimo grado y cumplir esta gran meta en su vida”.

Añadió que “como siempre digo no es mi hijo y no lo tuve nueve meses dentro mío, pero es el mayor tesoro y el mayor regalo que me dejó mi mamá y es alguien muy especial en mi vida”.

Por otra parte, su “mamá-hermana” confirmó que ya están haciendo todas las averiguaciones y trámites necesarios para que Ayrton pueda iniciar en lo posible su ciclo secundario durante el 2025 en el CPEM 37 de Mariano Moreno. “Si él pudiera hacer y lograr su secundario sería un sueño cumplido para todos”, finalizó.