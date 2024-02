Barrio Canal V: vecinos preocupados por plazas a oscuras y trapitos que roban

Dicen que la Policía "los saca", pero vuelven. Además, realizaron el reclamo por las luminarias a la Municipalidad, pero no han obtenido respuestas.

La falta de iluminación en las plazas preocupa a los vecinos del barrio Canal V , ya que aseguran que los t rapitos se instalan allí por la noche y ya han delinquido . Denuncian que, pese a que ya realizaron los reclamos pertinentes en la Municipalidad, todavía no tienen respuestas y la Policía les ha pedido que solucionen el problema.

Según explicó el presidente de la comisión vecinal, Luis Sánchez , en este momento tienen el mismo conflicto en tres espacios verdes del barrio. "Sinceramente, no sé si se han robado los cables o es problema de fotocélula, pero tengo tres plazas a oscuras", precisó.

Una de ellas está ubicada en 12 de Septiembre y O’Connor, "esa plaza está prácticamente totalmente a oscuras porque solamente la iluminan las luces de las calles de alrededor. Después en Cayasta y Saladillo hay otra que tiene una parte sin luz". "La que más me preocupa es la que está en Extremadura y 12 de septiembre, lado norte. Esa plaza lleva más de un mes y medio así", dijo Sánchez en declaraciones radiales.

Plazas de Calle 12 de septiembre- sin luz (4).JPG Los vecinos piden que se solucione de manera urgente la iluminación en las plazas del barrio. Maria Isabel Sanchez

El vecinalista contó que ya realizó los reclamos pertinentes en la Municipalidad. "He hablado con los funcionarios que están a cargo de las plazas para que vengan y solucionen lo que pueda ser, pero todavía no se ha acercado nadie. La Policía ya vino a mi casa cuatro veces para pedirme que solucione este tema", aseguró.

El drama con los trapitos

A este respecto, indicó que por la noche están alojados los trapitos y utilizan estos lugares no solo para dormir, sino para generar disturbios. "No es culpa de la Policía porque ellos vienen, los saca, pero no los puede detener sin motivos. Entonces están media hora, una hora afuera de la plaza y después vuelven a instalarse", señaló.

Sobre estas personas puntualizó que "no son vecinos del barrio, es más, la mayoría están en situación de calle". "Algunos ya venían viviendo abajo de los puentes del lado de Valentina Sur y ahora como está esa plaza bien cuidada porque las placeras la mantienen muy linda, pero a la noche ellos se hacen los dueños", afirmó.

Plazas de Calle 12 de septiembre- sin luz (1).JPG Maria Isabel Sanchez

Ocurrieron robos a vecinos en ese sector

Sánchez informó que ya hubo robos en estas plazas. "Se robaron una moto y le robaron la cartera a una vecina transeúnte que iba caminando por 12 de Septiembre", manifestó.

El vecinalista puntualizó que el peligro radica en que "si plaza está bien iluminada puede verse lo que hay adentro, en cambio, si no está iluminada, el que se mete adentro ve, pero el vecino para adentro no puede ver por la oscuridad". "Necesitamos que arreglen las luces, no quiero que la policía venga nuevamente porque le robaron a alguien ahí. Es una exigencia que hacemos a quien corresponde", concluyó.