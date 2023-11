Bocinazo frente al TSJ: judiciales endurecieron las medidas

La denuncia fue formulada por el sindicato SEJUN. Sejun espera ser recibido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

Los trabajadores judiciales están con medidas de fuerza hace varios días, por lo que los trámites judiciales sufrieron varias demoras. El Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén emitió un comunicado donde aseguraron que estas medidas de fuerza "afectan gravemente el servicio de justicia en la provincia, cercenan el derecho fundamental de acceso a una justicia rápida y eficaz y afectan el derecho constitucional de ejercer la profesión".

"Advertimos que el proceso de negociación colectiva entre los trabajadores judiciales y el Poder Judicial no puede transitar al margen de los lineamientos constitucionales y, menos aún, desnaturalizar las funciones asignadas constitucionalmente a cada poder del Estado", aseguraron desde el Colegio y además advirtieron que "no es aplicable el Art. 14 de la Ley 2.670 frente a los claros preceptos de los arts. 12 y 189 inc. 37 de la Constitución provincial". "El proceso de negociación colectiva entre los trabajadores judiciales y el Poder Judicial no puede transitar al margen de los lineamientos constitucionales y, menos aún, desnaturalizar las funciones asignadas constitucionalmente a cada poder del Estado. Es por ello, que -una vez concluido el proceso de negociación colectiva- corresponde remitir el CCT a la Legislatura provincial para su tratamiento y, en caso de que así se decida, su aprobación", aclararon.

Ante estas expresiones, Salazar respondió con dureza: "La única asociación con personería gremial en el sector judicial en nuestra provincia es el Sejun, sin que sea legalmente posible la integración de la mesa paritaria con otras asociaciones y mucho menos si estas no detentan personería gremial".

El reclamo de Sejun

Sejun espera este mediodía que haya una respuesta a las dos notas formales que enviaron a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia para pedir audiencias e insistir con el cumplimiento de siete títulos del convenio colectivo de trabajo que fueron acordados en septiembre y que todavía no se ponen en funciones.

Según explicó el dirigente, al no ponerse en práctica esta primera parte del convenio colectivo de trabajo, "los trabajadores no cobran las horas extras o las mujeres con licencias especiales por violencia no pueden usarlas.

Este jueves es un día no laborable para los trabajadores agrupados en Sejun ya que es el Día del Empleado Judicial, por lo que tampoco están previstas actividades gremiales. El viernes, en cambio, habrá un paro total de actividades con retiro de los lugares de trabajo.

Por otro lado, está previsto realizar una asamblea provincial virtual el martes siguiente, en donde se definirán nuevas acciones en caso de que no se ofrezcan respuestas por parte del TSJ.

Judiciales buscan mejoras laborales

Los primeros siete puntos del Convenio Colectivo de Trabajo que Sejun espera que se pongan en funcionamiento son: el marco normativo y ámbito de aplicación; condiciones de ingreso; relación de empleo judicial; salud, seguridad, higiene y bioseguridad; jornada laboral; licencias; violencia laboral; disposiciones transitorias.

"La idea era seguir discutiendo otros siete títulos más, hay muchos temas que se siguen discutiendo el año que viene. Pero si no tenés las reservas presupuestarias establecidas vamos a estar discutiendo en el aire", consideró.

El secretario general de Sejun contó que, por ejemplo, en el marco de esta discusión paritaria acordaron un protocolo para trabajar fuertemente en la prevención de la violencia, para el que se debe hacer una contratación de personal interdisciplinario. "Pero todo eso necesita presupuesto", advirtió.

La dirigencia del gremio convocó para este viernes a las 9 a un plenario provincial de delegados para analizar esta situación y definir un plan de lucha.