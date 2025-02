Bono de docentes y aumento a jubilados: ¿cuándo se cobran los montos adeudados?

En los haberes de enero se registraron fallas en las liquidaciones de muchos pasivos, mientras que algunos docentes todavía no cobraron el bono. ¿Qué se sabe?

Tal cual lo informado a principio de mes, desde el gremio docente ATEN explicaron que pudieron constatar que había diferencias en las liquidaciones de los haberes de enero que se cobraron el jueves 30 de ese mes. La explicación es que dos de los últimos aumentos otorgados no fueron liquidados para todos los jubilados y por eso hubo diferencias. Se trata del 5% de incremento por zona desfavorable para el grupo A y el 10% de aumento en la antigüedad a quienes corresponda. Esos dos ítems no fueron liquidados a gran parte de los 12 mil jubilados. Diferente fue con la liquidación del aumento salarial por IPC que sí pudo trasladarse a los pasivos sin inconvenientes. Esa es una revisión automática, en cambio, la otra es manual.

ATEN - Marcha (10).JPG Marcelo Guagliardo Claudio Espinoza

Por otra parte, todavía quedan algunos docentes que no cobraron el bono de 260 mil pesos, depositado por el gobierno provincial a todos los trabajadores estatales el pasado miércoles. En este caso, sin embargo, no se trata de un error sino que fue dirigido a aquellos docentes que se encontraban en condición de activos hasta febrero. "Quienes no lo hayan cobrado, y tengan esta condición, u obtengan el cargo durante febrero o marzo, tienen el derecho a cobrarlo y se les pagará, ya que así consta en el acta", informó el gremialista.

A través de sus redes sociales, Guagliardo destacó el acuerdo salarial: "Sigue siendo uno de los mejores de la Argentina al punto que somos el sindicato con la mejor escala salarial (inicial $924.000 - mayor antigüedad $1.404.000 y esto con relación al escalafón). Como si esto fuera poco, siguen titularizando compañeros, seguimos conquistando nuevos puestos de trabajo y mejorando, en un contexto de los más adversos de la historia reciente para la clase trabajadora en su conjunto, nuestras condiciones de trabajo incorporando paulatinamente duplas pedagógicas, debates sobre diseños curriculares y jornadas completas".

El último aumento salarial

Los trabajadores estales de la provincia de Neuquén cobraron con los sueldos de enero el último aumento, atado a lo que marca el IPC acumulado de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024.

Estos agentes ya habían percibido tres aumentos por el acuerdo salarial del año pasado. El primero fue calculado por el bimestre de febrero y marzo (25,67%), el segundo del trimestre abril, mayo y junio (19,9%) y el último de julio, agosto y septiembre del 13,4%. Con la última actualización, los estatales contaron con un aumento en sus haberes del orden del 8,97 por ciento.

Cajero-2 (1).jpg

El cronograma de incrementos para los trabajadores del estado neuquino había quedado establecido luego del acuerdo firmado entre la Provincia y los gremios de ATE, ATEN, UPCN y Viales y refrendado también para este 2025.

El gobierno provincial acordó en octubre con todos los sindicatos estatales cómo serán las subas salariales durante este 2025, siendo la primera vez en la historia de la provincia que se logra con tanta anticipación un cierre paritario, pudiendo, además, que esas partidas destinadas al pago de sueldos queden incorporadas en el presupuesto de este ejercicio.

Como punto principal, los acuerdos establecieron la continuidad de las actualizaciones trimestrales atadas a la inflación durante todo el año.