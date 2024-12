Bronca de comerciantes de pleno centro por las protestas de los judiciales

Aseguran que realizarán denuncias penales, ya que por la manifestación de SEJUN frente al Tribunal Superior de Justicia en la calle Alberdi, no pueden vender.

Desde esta mañana los empleados judiciales nucleados en SEJUN llevan adelante una manifestación frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) e instalaron mesas y sillas para esperar ahí las respuestas de las autoridades a sus reclamos.

Ñanco contó que tuvieron una charla con la dirigencia gremial, a la que le plantearon que -si bien no están en contra de sus reclamos- el modo de llevarlos adelante les impiden trabajar normalmente. "Les pedimos que liberen las mesas, que no se sienten en las vidrieras porque nosotros también necesitamos seguir trabajando", declaró.

"Si bien el reclamo de los trabajadores judiciales debe ser justo, no pueden imposibilitarnos a nosotros de seguir trabajando. Estamos en un mes donde los comercios tienen que vender para poder hacer una diferencia, no nos podemos dar el lujo de cerrar toda la mañana", explicó y se preguntó: "¿Quién se va a hacer cargo de nuestras pérdidas?".

La dirigente de la Cámara de Comercio aseguró que los comerciantes tienen muchas obligaciones para pagar y que diciembre es el mes en el que esperan levantar las ventas y poder cubrir con las obligaciones arrastradas durante 2024.

Los comerciantes confirmaron que pedirán una audiencia con las autoridades del TSJ a quienes le van a pedir que busquen el modo de escuchar al gremio para que los trabajadores liberen las calles y así la circulación pueda ser normal.

"Lamentablemente, Neuquén no se adhirió a la ley nacional antipiquete, hay un proyecto pero aún cualquiera puede cortar la calle", denunció Ñanco.

Según confirmaron los comerciantes, en octubre pasado, el SEJUN llevó adelante otra medida de fuerza que tuvo cortado el tránsito por la calle Alberdi durante cuatro días. "Alguien se tiene que hacer cargo de las pérdidas económicas", insistió.

Raquel, propietaria de una boutique de la calle Alberdi, comentó que esta situación es de vieja data y que en otras oportunidades hicieron denuncias en la comisaría y con la dirigencia del gremio de los empleados judiciales, pero que no encontraron respuestas.

"Hablamos de buena manera con la gente de SEJUN, pero lamentablemente no hay una solución. Esto es una falta de respeto, te ponen su mesa en la vidriera del local, yo no tengo problema en que la gente proteste pero sin violar los derechos del resto. En octubre fueron cinco días que no tuvimos ventas por la culpa de ellos", denunció la mujer, quien dijo que a veces hasta pone la parrilla y les queda toda la ropa con olor a chorizos.

También Fernanda, propietaria de otra comercio de la cuadra, contó que los manifestantes se le sientan en la vidriera y no permiten que sus posibles clientes vean su mercadería.