Comerciantes hoteleros y gastronómicos denunciaron las situaciones desagradables y de inseguridad que se viven en distintas esquinas del centro neuquino desde que los limpiavidrios ganaron terreno nuevamente en la ciudad. Dicen que el problema no pasa porque trabajen para generar ingresos, sino por los efectos colaterales.

Limpia vidrios (7).JPG Maria Isabel Sanchez

En ese marco, integrantes de la Asociación Empresaria de Hoteleros y Gastronómicos del Neuquén (AEHGN) lanzaron un duro comunicado y reclamaron al Estado una solución. "Solicitamos a las nuevas autoridades que tomen conocimiento de este conflicto de larga data. Confiamos en que buscarán una solución para procurar el orden público", sostuvieron.

Limpiavidrios, artistas y personas en situación de calle

Consultado al respecto, Joaquín García González, presidente de la asociación, puntualizó a LMNeuquén dos "zonas rojas" de mayor preocupación: la parte del paseo costero donde trabajan los carritos gastronómicos y el microcentro.

"Lo que sucedió con el Hotel Comahue y el bar Oliver no son casos aislados. Hay una infinidad de situaciones. Estas fueron las últimas, del fin de semana", sostuvo el referente.

Dijo que se han hecho denuncias, pero no hay avances ni resarcimiento para ningún comerciante que sufrió actos de vandalismos. "Tenemos que saber qué posición va a tomar el Gobierno. Si el Estado les permite trabajar, no somos quién para impedirlo. Pero tienen que respetar la convivencia. No queremos que hagan destrozos", aclaró García González.

Limpia vidrios (2).JPG Maria Isabel Sanchez

Mientras tanto, no está claro para el sector si la actividad es lícita. Pero lo cierto es que se desarrolla en lugares estratégicos. "Uno está acostumbrado a que no podés ir con el vidrio bajo porque te piden plata, por ahí te insultan. Pero el turista no. Entonces se termina llevando una mala imagen de Neuquén como destino", advirtió con preocupación.

Más allá de los limpiavidrios y artistas callejeros, está el caso de algunas personas en situación de calle que buscan reparo al ingreso de algunos comercios. "Es gente que necesita ayuda. Pedimos la intervención del Estado porque son un riesgo hasta para ellos mismos, tirados en la intemperie", concluyó.