Bronca y malestar en Rincón de Emilio por obras prometidas que no terminaron

Desde hace tiempo que los vecinos del barrio Rincón de Emilio esperan la ejecución de una obra de asfalto que naufraga en un mar de incertidumbre y calles anegadas cada vez que llueve. Denunciaron que los trabajos iniciaron en algún momento, para abril del año pasado iban a estar terminados, pero no fue así y hoy están directamente paralizados.

"Es una obra de asfalto que nunca se concluyó, y que fue un compromiso que asumieron el ex gobernador (Omar Gutiérrez), el intendente Mariano Gaido y el candidato a gobernador por el MPN, que no ganó. Para abril del año pasado las obras iban a estar terminadas. No solo está hecho el asfalto, tampoco las obras complementarias como los desagües pluvioaluvionales", aseveraron vecinos consultados por LMNeuquén.