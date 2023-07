Tres barrios unen fuerzas por un acceso destruido en Centenario

La bajada de Nueva España , una obra que iba a conectar la Ruta 7 con los barrios en desarrollo en la zona sur de Centenario, quedó en promesas hace casi ocho años. La lluvia desnudó otra vez el drama de las familias que no pueden acceder a sus casas y obras en construcción.

Como forma de protesta un grupo de vecinos cortó el acceso nuevo al barrio Prima Terra , hasta que se hagan obras provisorias y la única forma de acceder es por un camino rural más largo, en lo que se denomina “chacra Sommadossi” . Pero el corte fue levantado en estas horas. No obstante, los vecinos decidieron transitar por ese lugar debido al estado del camino.

SFP Centenario Bajada de Barrio Nueva España calle rota (4).JPG El acceso por la bajada de Nueva España en Centenario tendría que estar asfaltado hace años. Hubo promesas, la zona crece y florecen las protestas. Sebastian Fariña Petersen

Se trata de una pendiente de unos 400 metros hasta la calle Los Pioneros, que conecta a tres barrios: Nueva España, El Vergel y el incipiente desarrollo de Prima Terra. La calle no sólo está destruida por el paso de los camiones, sino que en cada tormenta queda casi intransitable para más de 500 familias. Parte de la traza llega hasta el último barrio, donde hace años bajaron una barda entera y usaron el material como relleno para los loteos.

Los vecinos de esa zona contaron que hay un proyecto para asfaltarla, que viene desde 2016, cuando la desarrolladora Arco SRL había comenzado a ensanchar esa bajada. Pero la obra es compleja, porque comprende hacer taludes de barda, una rotonda y un sistema pluvioaluvional.

Este martes enviaron una nota al intendente Javier Bertoldi para pedir soluciones básicas: una senda peatonal, reductores de velocidad y que pasen la máquina para reconstruir el camino, deteriorado por el paso de los camiones.

“Fuimos con la nota para que nos reciba el intendente y lo que fuimos a plantear los tres barrios es una problemática que es el acceso, que hoy está cortado. Esta es la punta del iceberg de los problemas, pero todos somos rehenes de los problemas de la Municipalidad”, dijo Daniel Salinas a LMNeuquén, quien vive en el desarrollo Prima Terra.

SFP Centenario Bajada de Barrio Nueva España calle rota (1).JPG Natalia Veiga, una vecina del barrio El Vergel, comentó cómo es transitar todos los días en una zona hasta llegar a su casa. Sebastian Fariña Petersen

El vecino dijo que en ese sector hay unas 40 casas en construcción y que algunos accedieron al Procrear, pero acceder al barrio con materiales de construcción es toda una odisea. “Creemos que la reunión con el intendente fue muy positiva”, sentenció.

Todo el sector sur de Centenario es similar a la zona de Rincón de Emilio porque necesita consolidar los taludes de barda para evitar anegamiento. Y las inversiones que se tienen que hacer son enormes en esa bajada, que es una calle que pertenece a la Municipalidad de Centenario. También es un punto estratégico del desarrollo inmobiliario, que unirá en poco tiempo más a las ciudades de Neuquén y Centenario por la margen del río.

Natalia Veiga es vecina del barrio privado El Vergel y dijo a este diario que los vecinos se hartaron de las promesas, piden urgentes soluciones y se unieron entre los barrios.

“La bajada está en un estado deplorable. Pasan camiones a toda velocidad. Les pasan por al lado de las casas de los vecinos. Un día va a ocurrir que un chico va a salir corriendo, lo va a pisar un camión y nadie se va a hacer cargo. Hay vecinos que reclaman que las casas de ellos tiemblan y se les han hecho rajaduras por la vibración de los camiones”, acotó la vecina.

El ingreso a la zona sur de Centenario no tiene señalización. Está frente a Fasinpat, pero en la bajada no hay iluminación ni tampoco carteles de señalización. Está muy cerca del cartel de ingreso a la ciudad, que se ve desde la Ruta 7. Incluso para ingresar a la bajada de Nueva España, los vehículos deben sortear un cordón cuneta.

“A la noche es una boca de lobo y muy peligroso porque si una persona va caminando no la ves. Yo he llegado de noche a mi casa y no ves a quién va caminando”, indicó Natalia.

Los vecinos se unieron en este reclamo, que recae en principio sobre la comuna, más allá del acuerdo en su momento que hubo para que las obras de ingreso las hagan los desarrolladores.

“Vamos a trabajar en conjunto porque ellos también saben que la problemática de seguridad es importantísima en Nueva España, es un peligro el acceso. La idea es pedir la accesibilidad, obras paliativas como la iluminación, reductores de velocidad, la rotonda, todo lo que involucre seguridad”, dijo Marcelo Gómez, vecinalista de Nueva España, uno de los sectores rurales más antiguos de Centenario, que aún necesita regularizar servicios.

SFP Centenario Bajada de Barrio Nueva España calle rota (9).JPG La bajada de Nueva España tiene grandes pozos y con vehículos livianos es un caos circular. La pendiente es pronunciada. Y hay un talud de barda. Sebastian Fariña Petersen

Brazo del río e inundaciones

El sector de barrios residenciales explotó en esa zona de Centenario. De hecho, Prima Terra tiene un desarrollo de 1200 lotes, y en su momento encargó un estudio topobatimétrico (altura de las orillas) costoso, debido a la suba de los caudales del río Neuquén. Parte del barrio hoy está inundado y con filtraciones. Hubo un conflicto con la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) que había señalado que los desarrolladores habían tapado un brazo del río, algo que fue negado por las empresas.

La zona Sur de Centenario tiene un crecimiento similar a la segunda meseta y se encuentra con la misma problemática: la falta de servicios y la venta desmedida de terrenos por parte de las inmobiliarias, sin las condiciones para vivir.