Buenas noticias para los fanáticos: Paz Martínez, más vigente que nunca, visita Neuquén

"De repente canto canciones nuevas, otro costado de Paz Martínez, al final nos divertimos mucho y terminamos todos bailando", comentó y agregó que algunas de sus canciones tienen el movedizo ritmo del cuarteto, que hace bailar al público en sus butacas.

Además, también hace un repaso por sus orígenes en el folclore, que la gente disfruta casi tanto como él.

paz-martinez-00png.webp

Comprende que muchos artistas continúan presentándose en vivo a pesar de no estar en su mejor momento. Señaló que en esas decisiones suelen influir dos factores: por un lado la necesidad económica, y por otro, el irremplazable afecto del público.

Sin embargo, afirmó que, en su caso, siente que es preferible dejar el escenario antes de que el escenario lo deje a él.

Una voz que le canta al amor

Está convencido de que sus baladas siguen vigentes a través de los años y atraviesan generaciones porque el amor no pasa de moda. “El mejor momento de tu vida es cuando estas enamorado, hasta te levanta las defensas”, sostuvo.

"El amor va cambiando de rostro con los años. Cuando sos joven, el amor es como si agarras una botella de gaseosa, la sacudís y le sacás la tapita”, comparó entre risas. “Ahora no, ahora es como abrir un buen vinito Malbec, un blanco Chardonnay, un champancito… Es otra cosa. Uno tiene más tiempo para la ternura y para no enredarse en cosas complicadas", explicó.

Sus letras románticas nacen de lo cotidiano. Se define como un hombre muy curioso, siempre atento a lo que ocurre a su alrededor. Se conmueve con facilidad y observa detalles que para muchos pasan desapercibidos. Las historias que transforma en canciones las encuentra en cada rincón: en un café, en la calle o hasta en una charla al pasar.

"Afortunadamente tengo la dicha de decir que mis canciones pegan porque mi manera de escribir coincide con el gusto de la gente, con el gusto popular, ese es el secreto de Paz Martínez" , reveló.

paz-martinez.webp

Su nombre artístico homenajea a su madre, Fortuna Martínez Paz, con quien además compartía el don de la música ya que cantaba maravillosamente.

Sin embargo, a pesar de esa conexión artística, su madre nunca aceptó del todo que él dedicara su vida al canto. ”Ella quería que estudiara medicina. Yo estaba en televisión y cambiaba de canal. Nunca me fue a ver un teatro, el que si iba era mi padre, el viejo David”, confesó.

Con el tiempo, logró entender la razón. "Ella era una cantante formidable y se frustró porque no pudo llevar a cabo su sueño", reflexionó. Años atrás, al preguntarle por qué no se dedicó a cantar profesionalmente, su madre le respondió que en su época las mujeres que cantaban no eran bien vistas.

La confianza en si mismo: el secreto del éxito

En los inicios de su carrera, nunca imaginó llegar a lo más profundo del corazón de los argentinos. "Participé en muchos concursos y nunca gané ninguno", admitió con naturalidad.

Incluso recuerda uno en particular, en el que estaba convencido de que iba a ganar. Era un concurso de canciones y nuevamente volvió a perder.

Pero la vida le dio revancha y ese mismo tema, que no fue premiado, terminó por abrirle las puertas del éxito. “A partir de esa canción, de esa pérdida, yo nací ”, dijo con emoción.

La balada era ni más ni menos que el clásico “Qué par de pájaros”, una de las más queridas de su repertorio. Paradójicamente lo hizo resurgir de las cenizas y volar hacia lo más alto de su carrera, como el ave fénix.

20180312050557_archi_176656 (1).jpg

"Cuando me consultan muchas chicas y chicos cómo es el tema de la música, siempre a todos les digo lo mismo: es muy difícil que alguien haga por vos lo que vos no podes hacer por vos mismo, lo primero que tenés que hacer es confiar plenamente en tus capacidades y seguir para adelante”, aconsejó.

Su opinión de la nueva generación de artistas

Respecto a la escena musical actual, aseguró que las cosas han cambiado mucho, pero que hay espacio para todos los artistas. “Yo no voy a pretender tener la convocatoria que tienen Duki o Lali Espósito, no es lo mío. Lo mío es mucho más humilde, pero soy feliz con lo que tengo”, reconoció.

“No es lo mismo un teatro que un estadio, un estadio es para otro tipo de espectáculos, pero no para la cosa íntima, y mis canciones tienen que ver con la intimidad”, afirmó. Su vínculo con el público se desarrolla en salas más pequeñas, donde la cercanía aumenta la emoción.

Lamentó que muchos artistas, a pesar de haberse “roto el alma” para llegar a donde están, una vez que alcanzan la fama se oculten detrás de un gorro y anteojos oscuros porque les molesta ser reconocidos.

0000435759 (1).jpg Paz Martínez cuenta con cientos de canciones de su autoría en su repertorio.

“Soy respetuoso del público y de mí mismo. Esa es la razón por la que me mantuve durante tanto tiempo. Es muy difícil estar 50 años en la música, mucho más para alguien que no genera controversia ni está emparentado con ningún espacio político”, expresó con firmeza.

Sin embargo, manifestó cierta preocupación por los criterios actuales de reconocimiento artístico y admitió que en algunos momentos se siente algo incómodo “Hace un tiempo, en Estados Unidos le dieron el premio al mejor compositor a Bad Bunny y yo dije, ¿qué pasó con los grandes creadores que hay en Estados Unidos?”, se preguntó.

Si bien siempre se mantuvo alejado de la política, se describe a si mismo como un militante de los autores y compositores. "Son los creadores los que nos hacen mas bella la vida y hay que defenderlos mucho”, concluyó.

En cuanto a la inteligencia artificial, se mostró tranquilo. Aunque reconoce que es una herramienta que puede componer, considera que aún están lejos de transmitir verdadera emoción. Recordó que un día su hijo le pidió a una IA que escribiera una canción "como Paz Martínez", pero al leer el resultado no pudo evitar reírse.

"La música va directamente al centro emocional de las personas, la música conmueve aunque no se entienda el idioma, porque la música toca el alma", reflexionó.

El vínculo con el público neuquino

En un principio, la idea era venir a Neuquén para un solo show, pero la demanda del público fue tal que se programaron dos funciones, que se realizarán el viernes 6 y sábado 7 de junio en el Cine Teatro Español.

paz martinez

Se mostró feliz de ser recibido con tanta calidez, incluso en medio del frío patagónico. “Todavía hay gente que se quiere enamorar”, comentó al notar el entusiasmo con el que la ciudad lo espera.

También recordó una anécdota de sus primeras visitas a la ciudad, muchos años atrás, cuando cantó en La Barca, la emblemática confitería de la calle Ministro González.

El show era muy sencillo, acompañado por un solo músico, pero aún así el lugar estaba repleto. “No había espacio, las chicas se sentaban en las rodillas de sus parejas... siempre me acuerdo de eso con mucha ternura”, relató con nostalgia.

¿Adiós... O hasta luego?

Al comenzar a recorrer el país para despedirse de sus fans, se encontró con un público que no está dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Teatros colmados, cientos de personas coreando sus clásicos y el cariño incondicional de la gente, le hicieron dudar de su decisión.

"Estoy pleno, estoy muy bien, sigo cantando mis canciones en los mismos tonos que los que he grabado, tengo la mejor banda de mi historia”, reconoció y confesó que no cree que deje de cantar.

pazmartinezjpg.webp El artista no está dispuesto a despedirse de los escenarios.

Hace un año y medio, cuando inició la gira, no imaginaba el impacto que tendría. En cada destino que visitó, la respuesta del público superó sus expectativas y renovó sus ganas de seguir.

Sus seguidores le demostraron que es de los que ya no hay, que quedan pocos artistas de su línea en Argentina y sobre todo que no quieren dejar de disfrutar de su música en vivo.

“Hasta donde Dios me quiera hacer el aguante yo voy a estar. No hay nada predeterminado, yo propuse algo y el público dispuso otra cosa”, cerró.