Buenas noticias: tras más de un año, se reabrió el natatorio del CEF N°4

En la reapertura del natatorio estuvieron presentes el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación (CPE), Omar Lara y Luciano Bogliacino de la dirección de la modalidad Educación Física del CPE, quienes recorrieron las instalaciones del Centro de Educación Física junto a la comisión directiva del mismo y referentes de la dirección provincial de Gestión Comunitaria del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

reabrió el natatorio del CEF N°4 (1).jpg

Lara, además, mantuvo una reunión con la directora del establecimiento, Melisa García, y la vicedirectora, Paula Fanego; también, supervisores, docentes, auxiliares de servicio, padres de alumnos, e integrantes del área de Gestión Comunitaria. El funcionario destacó la función que tiene el CEF “de gran valor e irremplazable para la sociedad en su conjunto”, y se comprometió “a intensificar el trabajo conjunto para acompañar cada actividad que es ofrecida a la comunidad”.

El CEF N° 4 tiene una matrícula de 1.600 personas; el 30% son adultos y el 70% son niños y niñas de entre 5 a 9 años de edad. Allí se practica fútbol, vóley, básquet, newcom, gimnasia para adultos, Educación Física Infantil –EFI-, multideportes, natación y gimnasio. Veinte docentes, 16 auxiliares de servicio, 5 guardavidas y 4 vestuaristas trabajan en la institución.

En el encuentro, las autoridades acordaron avanzar en arreglos en distintos espacios del establecimiento.

reabrió el natatorio del CEF N°4 (2).jpg

¿Por qué había dejado de funcionar el natatorio?

En mayo del 2023, docentes reclamaban soluciones de fondo para el Centro de Educación Física (CEF) n° 4 de Neuquén capital por un sinfín de problemas de larga data que intentaron resolver con parches. Son tantas las deficiencias que acumulaba en el tiempo que la situación ya resultaba "incontenible". Por eso debían suspender las clases recurrentemente.

Las dificultades que enfrentaba la institución eran sumamente preocupantes, porque podían poner en peligro la vida de las personas, como la caldera que se inundaba como consecuencia de algunas filtraciones de agua.

"Los filtros de la pileta se cambian una vez por año; y acá tenemos filtros que no se cambian hace dos y cuatro años. Además, el flujo de gas para calefaccionar el natatorio es deficiente. Si se calefacciona el agua de la pileta, no se puede calefaccionar el ambiente. Las dos cosas a la vez no funcionan", había denunciado uno de los docentes del CEF en ese momento, en declaraciones a LU5.