Buscan familias solidarias para albergar a niñas y niños de manera transitoria

familias-solidarias.jpg

"En ese ínterin ellos van a dar cuidado y contención a estos niños hasta que se resuelva su situación jurídica", indicó Ullarte y una vez que se cumple el plazo de hogar transitorio y la justicia resuelve, los niños pueden volver a su familia de origen o tiene que ir a estado de adoptabilidad.

En cualquier caso, se inicia otro proceso donde se tienen que dar garantías procesales: los progenitores se pueden presentar e interponer recursos entonces hasta que se dicte una sentencia firme ahí recién ese niño queda en estado de adoptabilidad y ahí empieza otro proceso de adopción o guardia pre adoptiva donde interviene el Registro Único de Adopción (RUA).

"Ese es el mayor miedo que transmite la familia porque es real que se generan vínculos de afecto con los niños, entonces cuando uno habla con el común de la gente te dicen ¨yo lo voy a querer, pero después me lo sacan¨", explicó y luego advirtió que es necesario saber que "va a haber una etapa de duelo cuando se produzca la separación" donde es importante "pensar en el bien que uno pudo hacer para la construcción de esa vida de estos niños".

familias solidarias adopcion.jpg

Dónde se pueden inscribir

La titular del Programa de Familias Solidarias también explicitó que existe una etapa de inscripción, otra etapa informativa, y después un proceso de selección donde interviene un equipo psicosocial que evalúa y determina si la familia se encuentra en condiciones de cuidar a un niño: "a veces aparecen indicadores de que la familia quiere adoptar o factor que perjudica al acogimiento, y se revisa".

Aquellas personas interesadas en postularse deberán cumplir los siguientes requisitos: ser mayores de 25 años y residir en Neuquén Capital, no poseer antecedentes penales provinciales, no ser deudores de cuota alimentaria, no encontrarse en el Registro Único de Adopción (RUA), y no estar en el registro provincial de violencia familiar y de género.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar consultas, pueden hacerlo de lunes a viernes de 8 a 15, en Juan B. Justo 470 (Ciudad de Neuquén). También pueden comunicarse por teléfono al whatsapp 2994127862 o enviar un e-mail o podrán inscribirse por la página web familiassolidarias.neuquen.gov.ar y luego serán contactados por el Equipo de Selección del programa Familias Solidarias.