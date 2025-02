Un bebé y tres niños necesitan un hogar urgente: cómo podés ayudar

Las familias solidarias pueden darles mucho amor y contención a los menores. Las familias solidarias pueden darles mucho amor y contención a los menores.

Una Medida de Protección Excepcional (MPE) se genera a partir de una vulneración de derechos que se ha detectado y da origen a esta búsqueda de familias en la ciudad de Neuquén. En paralelo, se trabaja en simultáneo con sus familias para revertir la situación que generó la medida o hasta tanto esté resuelto el proceso judicial.

En esta oportunidad, se realiza una búsqueda para albergar a un bebé de 2 meses, dos niños de 6 y 7 años y una niña de 12 años.

Aquellas personas interesadas en postularse deberán cumplir los siguientes requisitos: ser mayores de 25 años y residir en Neuquén Capital, no poseer antecedentes penales provinciales, no ser deudores de cuota alimentaria, no encontrarse en el Registro Único de Adopción (RUA), y no estar en el registro provincial de violencia familiar y de género.

Dónde se pueden inscribir

Podrán inscribirse por la página web familiassolidarias.neuquen.gov.ar y luego serán contactados por el Equipo de Selección del programa Familias Solidarias.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar consultas, pueden hacerlo de lunes a viernes de 8 a 15, en Juan B. Justo 470 (C}ciudad de Neuquén). También pueden comunicarse por teléfono al whatsapp 2994127862 o enviar un e-mail a [email protected]