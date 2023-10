Buscan familias solidarias en Neuquén para acoger a niños de entre 1 a 16 años

Familias solidarias integran niños a su hogar en forma temporal. Familias solidarias integran niños a su hogar en forma temporal.

Desde el organismo aclararon que dentro de todos estos niños a los que se le está buscando familia solamente la niña de cuatro meses y el niño de 5 años tienen relación de parentesco.

Para poder postularse a este programa se debe cumplir con los requisitos de ser mayor de 18 años, residir en Neuquén capital o ciudades aledañas, no poseer antecedentes penales, no ser deudor de cuota alimentaria, no encontrarse en el Registro Único de Adopción (RUA), y no estar en el registro provincial de violencia familiar y de género.

Las personas interesadas podrán inscribirse de manera virtual a través de la plataforma familiassolidarias.neuquen.gov.ar. Para solicitar mayor información o realizar consultas, podrán comunicarse a los teléfonos fijos 4427938 o 4422609, celular 2994093136 o por mail a [email protected]

Mariana Strack, del programa Familias Solidarias indicó que esta es la quinta convocatoria de este año y destacó que una de las búsquedas es para dos de los niños que son hermanos y que quieren resguardar su lazo.

Strack informó además que buscan familias que residan en Neuquén capital para mantener el centro de vida de los niños que están buscando familia. "Además durante la intervención desde el programa los chicos tienen vinculaciones con parte de su familia de origen que reside en Neuquén capital por lo que es importante para acortar las distancias", afirmó.

El programa de la Subsecretaría de Familia, promueve que niños, niñas y adolescentes que se encuentran con medidas de protección excepcional dictaminadas por la justicia, sean alojados por familias neuquinas, brindándoles cuidados y afecto, e incluyéndolos en su hogar hasta que se resuelva su situación legal.

Asimismo, es importante resaltar que la convivencia temporal no conduce a la adopción, y que las familias solidarias no reemplazan a la biológica, sino que se suman a la vida de los niños, niñas y adolescentes, respetando su identidad, su historia y sus vínculos afectivos de origen. Además, durante todo el proceso, los equipos psicosociales dispuestos a tal fin, acompañan a las partes involucradas.