Buscan prevenir ciberdelitos con campañas de concientización

La iniciativa fue presentada este miércoles y su objetivo principal es "educar y concientizar a los ciudadanos sobre los peligros en el entorno digital y ofrecer herramientas prácticas para protegerse de los ciberdelitos". Desde el Bloque Pluralistas, la edil indicó: "En el último tiempo, las denuncias por estafas virtuales y ciberdelitos han aumentado considerablemente. Sabemos incluso que hay vecinos y vecinas que deciden no denunciar, por lo que el número de casos puede ser aún mayor".

mercado pago dolar.jpg Los delitos cibernéticos afectan principalmente a los adultos mayores. Archivo

A esto sumó que la temática de los delitos que se cometen por redes sociales, a través de "de los links que llegan a Mercado Pago y que uno aprieta el botón, nos afectan a todos, especialmente a los adultos mayores". Por ello recalcó: "Hay que trabajar y generar consciencia sobre esta temática".

"La idea de que el municipio genere un convenio con el Ministerio Público Fiscal para que haya campañas con videos y que la información esté disponible tanto en las redes sociales de la municipalidad de Neuquén como en las del MPF y que esto se difunda", explicó.

Rojo propone que se informe cuáles son los tips para no caer en estas ciberestafas: "Hay que dejar en claro cuáles son los datos que tenemos que tener en cuanta para no caer en este tipo de ciberdelitos. Eso es lo más importante, que estemos informados de cómo tener que hacer para no caer en estas".

Un vecino de Cutral Co fue víctima de una estafa virtual con su tarjeta. Las compras online en sitios no verificados no son recomendables, ya que suelen ser estafas.

Los delitos en redes sociales son cada vez más

La concejal impulsora del proyecto informó que los ciberdelitos se incrementaron considerablemente en los últimos años. "Es un delito que va en avance, gente de la Policía que se ocupa de delitos económicos, nos dijeron que es un delito que pasó de 200 denuncias a explotar en 2023 con 1800 denuncias al año", detalló.

"Es un delito que viene avanzando y si no se genera un marco de prevención y capacitación estamos quedando en la nada porque muchas veces como no se puede detectar a las personas que llevan adelante estas maniobras, la víctima se encuentra sin respuesta y la realidad es que sufre un daño que resulta irreparable. Entonces hay que generar estos mecanismos de concientización y prevención de estos delitos", concluyó.

Vecino quiso llamar a Mercado Pago, pero cayó en las garras de un estafador

Un hombre de 65 años, creyó llamar a Mercado Pago para hacer un reclamo, pero habló con un estafador que le generó una deuda de 180 mil pesos. Piden precaución al sacar información de contacto de empresas a través de Google.

Mercado Pago generica.jpg Se pide no brindar nunca datos personales.

La víctima tenía que hacer un reclamo a Mercado Pago, aunque al no saber cómo hacerlo, buscó en Google y se encontró con un número de teléfono que era presuntamente de atención al cliente. Cuando llamó, lo atendió un hombre que le informó los pasos que tenía que realizar.

Bajo el convencimiento de que hablaba con un representante de la compañía, siguió sus instrucciones al pie de la letra, creyendo que se trataba de alguien en quien debía confiar. Así, el llamado transcurrió con normalidad y, minutos después de cortar la comunicación, el damnificado se dio cuenta de que le habían generado un préstamo a través de la aplicación de Mercado Pago por 180 mil pesos.