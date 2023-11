Búsqueda de Rosana: desesperados posteos de una hermana señalan a la expareja

Las declaraciones de su hermana revelan que Rosana Artigas era amenazada por su ex. Se había separado hace dos años, pero no la dejaba en paz.

"Todavía no aparece mi hermana. Tenemos testigos de que estaba con la ex pareja a las 9.30 -del jueves- y nunca la vieron salir. Amigas testigos de que mi hermana el día domingo dijo que el tipo la seguía molestando y no sabía como sacárselo de encima. La tenia amenazada y temía contar la situación", reveló Luci, una hermana de Rosana Mabel Artigas, la empleada municipal de Plottier que por estas horas buscan desesperadamente.