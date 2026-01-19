Calor extremo y posibles tormentas en Neuquén: cuándo será el peor momento

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) publicaron el pronóstico para esta semana y se esperan jornadas extremas.

Viento fuerte, calor extremo de hasta 39°C e inestabilidad con posibles tormentas son los fenómenos que pronosticó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para los próximos días en la ciudad de Neuquén.

"Continúa el ingreso de aire cálido y húmedo del este con ascenso de la temperatura. Caluroso el martes. El miércoles se intensifica el flujo de aire del oeste con vientos moderados a regulares. Períodos inestables con formación de tormentas sobre valles y mesetas", detalla el pronóstico del organismo interprovincial. "Mejoran las condiciones el jueves con descenso de la temperatura. Ingreso de aire cálido nuevamente a partir del viernes y hacia el fin de semana", continúa.

El meteorólogo de la AIC, Fernando Frassetto, detalló en diálogo con LU5 que el fenómeno más importante es el calor extremo . "No hay ninguna anomalía importante más que las temperaturas", expresó.

calor en Neuquen 14.jpg Claudio Espinoza

Para este lunes 19 se esperan máximas de 33°C, sol radiante y cielo completamente despejado en Neuquén. Durante la noche, la temperatura descenderá a 14°C. El viento será moderado rondando los 40 km/h con ráfagas de hasta 60 km/h.

Cuándo será el día más caluroso de la semana

El martes 20 será el día en el que se sentirá más fuerte el calor. Se esperan máximas de 39°C, mínimas de 19 e inestabilidad. El viento irá de leve a moderado a medida que avance la jornada, llegando a ráfagas de 63 km/h. La temperatura descenderá hasta 19°C hacia la noche.

Según Frassetto, el calor extremo con inestabilidad es un fenómeno que se replicará el martes "en gran parte del país". Afirmó que el calor será incluso peor en el centro de Argentina.

Para el miércoles 21 se esperan condiciones similares que el día anterior, aunque durante el día estará despejado con un alto índice UV. La máxima será de 39°C y descenderá abruptamente por la noche hasta mínimas de 12°C. Además, hacia el fin de la jornada se esperan ráfagas de 61 km/h, nubosidad e inestabilidad.

Calor en Neuquén Omar Novoa

"El miércoles es un día de transición. Tiene que entrar aire frío por cordillera, con alguna lluvia muy débil", afirmó Frassetto. "El miércoles se ven tormentas en el este de Río Negro, no las veo tanto en el Alto Valle. Puede haber, puede cambiar, pero hasta ahora la mayor parte de tormentas se da en el valle inferior, Valle Medio, sur de Buenos Aires, tal vez".

El jueves bajan las temperaturas

Para el jueves 22 las temperaturas descenderán. Se espera una jornada despejada con máximas de 29°C, 8°C de mínima y viento de leve a moderado todo el día. Las ráfagas más fuertes serán de 51 km/h.

El viernes 23 se pronostican posibles tormentas e inestabilidad. Las máximas serán de 32°C y 13°C de mínima. El viento será leve toda la jornada.

El fin de semana vuelve el calor. Para el sábado 24 se esperan 37°C de máxima con sol radiante. El viento pasará de ser casi imperceptible a leve conforme avance la jornada. Las ráfagas más fuertes serán de 42 km/h. Por la noche el clima será más inestable.

"Hasta finales de enero vamos a estar con temperaturas altas", cerró Frassetto