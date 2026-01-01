Calor y viento, la combinación en Neuquén para arrancar del 2026

El pronóstico meteorológico anticipa una jornada con altas temperaturas y la presencia de viento en la provincia. Entérate el detalle en la nota.
El 1 de enero del 2026 se presentará con condiciones típicas de verano en toda la provincia de Neuquén, según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. El calor será protagonista durante el día, pero el viento tendrá un rol clave, especialmente hacia la tarde y la noche, con ráfagas de distinta intensidad según la región.
En Neuquén capital, la jornada comenzará con cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. Las mínimas se ubicarán entre los 16 y 18 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 34 a 36 grados durante la tarde.
Hacia la tarde noche se espera la presencia de viento del sector sudeste, con ráfagas de entre 45 y 60 km/h, que traerán un alivio térmico.
En el centro de la provincia, el calor será intenso desde temprano, con máximas de 33 a 35 grados y una marcada amplitud térmica. El viento será más notorio, hacia el cierre del día se prevén ráfagas que pueden alcanzar los 60 a 75 km/h.
En la cordillera neuquina, el primer día del año será soleado y templado, sin lluvias. Las mínimas rondarán los 10 a 12 grados y las máximas estarán entre 26 y 30 grados. El viento será moderado, con ráfagas de 30 a 45 km/h, más intensas en zonas altas y pasos cordilleranos, especialmente durante la tarde.
En el norte de Neuquén, se espera una jornada calurosa y estable, con cielo mayormente despejado. Las máximas superarán los 32 grados, mientras que por la noche el descenso térmico estará acompañado por viento con ráfagas de 50 a 65 km/h.
El clima en Río Negro
Al igual que en Neuquén, la provincia de Río Negro tendrá un inicio de año con tiempo estable, calor y viento hacia el cierre del día.
En el Alto Valle, el 1° de enero será muy caluroso, con cielo mayormente despejado. Las mínimas se ubicarán entre 17 y 19 grados, mientras que las máximas oscilarán entre 35 y 38 grados, convirtiendo a la región en una de las más calurosas del norte patagónico. Hacia la tarde noche se espera viento del sector este y sudeste, con ráfagas de entre 45 y 60 km/h.
En la cordillera el clima será más templado y agradable. Se prevé un día soleado a parcialmente despejado, sin lluvias, con mínimas de 10 a 12 grados y máximas que rondarán los 25 a 28 grados. El viento será moderado, con ráfagas de 30 a 45 km/h.
En la costa rionegrina, el Año Nuevo se presentará con buen tiempo y ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas máximas estarán entre 28 y 32 grados, con mínimas cercanas a los 18 grados. El viento del este y noreste será una constante, con ráfagas de 40 a 55 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar un descenso térmico leve hacia la noche.
En la meseta de Río Negro, el primer día del año será seco, soleado y caluroso, con una amplitud térmica marcada. Las máximas alcanzarán entre 32 y 35 grados. El viento tendrá mayor protagonismo, con ráfagas que pueden llegar a los 60 o 70 km/h.
