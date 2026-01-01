Calor y viento, la combinación en Neuquén para arrancar del 2026

El pronóstico meteorológico anticipa una jornada con altas temperaturas y la presencia de viento en la provincia. Entérate el detalle en la nota.

El 1 de enero del 2026 se presentará con condiciones típicas de verano en toda la provincia de Neuquén , según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. El calor será protagonista durante el día, pero el viento tendrá un rol clave, especialmente hacia la tarde y la noche, con ráfagas de distinta intensidad según la región.

En Neuquén capital , la jornada comenzará con cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. Las mínimas se ubicarán entre los 16 y 18 grados , mientras que las máximas alcanzarán los 34 a 36 grados durante la tarde.

Hacia la tarde noche se espera la presencia de viento del sector sudeste, con ráfagas de entre 45 y 60 km/h , que traerán un alivio térmico.

ON - Rio calor (13) Omar Novoa

En el centro de la provincia, el calor será intenso desde temprano, con máximas de 33 a 35 grados y una marcada amplitud térmica. El viento será más notorio, hacia el cierre del día se prevén ráfagas que pueden alcanzar los 60 a 75 km/h.

En la cordillera neuquina, el primer día del año será soleado y templado, sin lluvias. Las mínimas rondarán los 10 a 12 grados y las máximas estarán entre 26 y 30 grados. El viento será moderado, con ráfagas de 30 a 45 km/h, más intensas en zonas altas y pasos cordilleranos, especialmente durante la tarde.

En el norte de Neuquén, se espera una jornada calurosa y estable, con cielo mayormente despejado. Las máximas superarán los 32 grados, mientras que por la noche el descenso térmico estará acompañado por viento con ráfagas de 50 a 65 km/h.

Kayak turismo Neuquén.jpg

El clima en Río Negro

Al igual que en Neuquén, la provincia de Río Negro tendrá un inicio de año con tiempo estable, calor y viento hacia el cierre del día.

En el Alto Valle, el 1° de enero será muy caluroso, con cielo mayormente despejado. Las mínimas se ubicarán entre 17 y 19 grados, mientras que las máximas oscilarán entre 35 y 38 grados, convirtiendo a la región en una de las más calurosas del norte patagónico. Hacia la tarde noche se espera viento del sector este y sudeste, con ráfagas de entre 45 y 60 km/h.

En la cordillera el clima será más templado y agradable. Se prevé un día soleado a parcialmente despejado, sin lluvias, con mínimas de 10 a 12 grados y máximas que rondarán los 25 a 28 grados. El viento será moderado, con ráfagas de 30 a 45 km/h.

En Las Grutas se registró una temperatura agradable que permitió disfrutar de las aguas del golfo San Matías.

En la costa rionegrina, el Año Nuevo se presentará con buen tiempo y ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas máximas estarán entre 28 y 32 grados, con mínimas cercanas a los 18 grados. El viento del este y noreste será una constante, con ráfagas de 40 a 55 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar un descenso térmico leve hacia la noche.

En la meseta de Río Negro, el primer día del año será seco, soleado y caluroso, con una amplitud térmica marcada. Las máximas alcanzarán entre 32 y 35 grados. El viento tendrá mayor protagonismo, con ráfagas que pueden llegar a los 60 o 70 km/h.