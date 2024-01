Cámaras de comercio y de turismo piden la reactivación del aeropuerto de Zapala

Las distintas cámaras de comercio y turismo de la provincia vienen trabajando para que se vuelva a reactivar el aeropuerto de Zapala. El objetivo no solo es potenciar el turismo regional, sino también tener vuelos de carga para favorecer el traslado y desarrollo de la Zona Franca de dicha localidad.

Aeropuerto Zapala.jpg

En cuanto a la inversión para que pueda ser reactivado, señaló que cuando se activen vuelos, el aeropuerto se sostendría solo y que "lo que falta es la decisión política y también las ganas del privado". "La reunión de ayer fue con los privados, para acercar una propuesta de cómo podría reactivarse, pensar también que el aeropuerto de Zapala es el sustituto del de San Martín de los Andes y el de Neuquén en caso de alguna emergencia, por lo tanto, siempre debería estar operativo", insistió.

"Pensamos en la acción de generar un paquete turístico para que la gente venga. Estuvo participando también la cámara de Rincón de los Sauces y nos decía que, para alguien que quiere viajar a Buenos Aires, es más fácil ir a Zapala que ir hasta Neuquén", manifestó en relación con esta zona petrolera que recibe gente que viaja desde las grandes ciudades constantemente.

"Hay mucha expectativa, no vamos a decir que se va a hacer mañana, pero comienza un trabajo para una zona que no está muy publicitada, que solo sabemos que podemos llegar en vehículo, como la zona de las termas, Pehuenia, donde encima las rutas no ayudan. Allí la conectividad aérea sería fundamental para el desarrollo de todo aspecto de la zona, siendo Zapala el eje geográfico de la provincia", finalizó.