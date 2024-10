Cambio de sentido de calles en Neuquén: qué opinan los neuquinos tras el debut

Desde este martes , varias calles de esta ciudad cambiaron su sentido de circulación para convertirse en mano única. También se suprimieron algunos giros a la izquierda , como los de tres cruces de la Avenida Mosconi (ex Ruta 22).

SFP Cambio de Sentido de circulacion de calles (14).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por otro lado, los giros a la izquierda que se eliminaron son en las calles Corrientes, Chubut y Santa Cruz, en los accesos a la Avenida Mosconi.

¿Qué opinan los conductores de estos cambios? LMPlay salió a la calle y consultó a varios vecinos. "Sabía que cambió de sentido (la Richieri), obviamente, pero tendría que cambiar la de allá (Edelman), porque si no, los que vivimos acá a la vuelta, tenemos que hacer un giro impresionante. Un poquito más de criterio, muchachos", dijo un conductor. Es que Richieri y Edelman quedan en igual sentido.

Otro vecino aplaudió la medida: "Me parece bien para agilizar el tráfico".

SFP Cambio de Sentido de circulacion de calles (9).JPG Sebastián Fariña Petersen

Algunos vecinos afirmaron que recién se enteraban del cambio de sentido de Richieri y Copahue; mientras que otros confesaron que no estaban ni enterados de que el cambio se implementaba a partir de este martes.

"Venía viendo carteles hace un par de días, pero no sabía que era hoy", comentó un motociclista a LMPLay, quien agregó: "La verdad que mejora más el tránsito, vas más rápido así".

Sin embargo, otros cuestionaron la medida: "Estaba al tanto, pero no estoy de acuerdo porque es un arteria principal. No podés variar tanto, cambiar recorridos de colectivo. Le modificás la vida a todo el mundo". En la misma dirección se expresó otro trabajador a bordo de un vehículo: "El que planifica esto, tendría que venir en una hora pico para ver si realmente funciona o no funciona. Vamos a ver con los días, pero quedamos medio desorientados con el reparto".

SFP Cambio de Sentido de circulacion de calles (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

Varios vecinos cuestionaron puntualmente el cambio de sentido de circulación de la calle Richieri, de este a oeste, porque ya está Edelman en esa dirección. "Está mal eso", tiró uno. "Si querés retomar, tenés que hacer dos cuadras hasta llegar a Copahue", advirtió otro.

Sin embargo, algunos le dieron una oportunidad al cambio para agilizar el tránsito en la zona. "Mientras sirva para descomprimir un poco todas las arterias, donde también hay escuelas cerca, viene lo más bien", afirmó un automovilista consultado.

En la consulta al azar, LMPlay se percató de que varios neuquinos estaban un poco perdidos y no podían seguir "el hilo" a los cambios de calle que se implementaron ahora y con anterioridad. Pero fueron cautos para dar un veredicto: "Hay que ver con el pasar de los días, a ver si genera más complicación o no".

Vox pop cambio de sentido de calles.mp4

Según explicó a LMNeuquén, Noelia Rueda, Coordinadora Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, durante una semana funcionará un operativo de tránsito en las distintas intersecciones para poder informar a los vecinos sobre estos cambios y así evitar cualquier tipo de incidente.

Desde esta mañana ya están funcionando y son intermitentes. Es decir, se irán rotando aunque algunos, por lo menos durante este martes, estarán fijos en los tres giros que cambiaron. El resto se irá moviendo entre Richieri y Saturnino Torres; Richieri y Bahía Blanca; Richieri y Santa Cruz; Copahue y Corrientes; Copahue y Río Negro.

"Los inspectores van a estar orientando a los ciudadanos por cuál carril tienen que ir, obviamente tenemos vecinos que no se han enterado y se meten en contra mano, pero el personal de tránsito inmediatamente los desvía sin que se vuelva algo inseguro", señaló Rueda.

SFP Cambio de Sentido de circulacion de calles (10).JPG Sebastián Fariña Petersen

Cuáles son las próximas calles que cambian de dirección

La segunda etapa de modificaciones del sentido de calles está prevista para comenzar el 10 de octubre, según confirmó Rueda.

El primer cambio será en las calles Luis Beltrán y Lanín. La Luis Beltrán cambiará de dirección desde Avenida Olascoaga hasta Chaco, habilitando la circulación únicamente de este a oeste. En cuanto a la Lanín, será desde Saavedra hasta Olascoaga y el sentido será oeste-este.

Sebastián Fariña Petersen

En cuanto a los giros a la izquierda, "a partir del 10 de octubre, se van a suprimir Misiones, Don Bosco y San Luis", explicó la funcionaria en relación a los cambios que se vienen para reordenar el tránsito de manera paulatina y con una campaña de prevención que apunta a evitar accidentes o confusiones de los automovilistas ya acostumbrados a las normativas anteriores.

Para Rueda Cáceres, los cambios buscan ordenar el tránsito en un contexto de crecimiento del parque automotor de la capital. "La ciudad tiene 220 mil patentados más todos los autos que ingresan de las localidades vecinas, y estos cambios buscan reordenar la carga vehicular", afirmó y explicó que todos los cambios llevan no sólo un período de adaptación por parte de los conductores sino una evaluación posterior para determinar si la decisión de cambiar el sentido de las calles fue adecuada en términos de fluidez y seguridad vial.

Para evitar tanto accidentes como embotellamientos, la Municipalidad también implementó el sistema de fotomultas, que ahora se complementará con nuevos cambios en el sentido de las calles. Aunque muchos usuarios acostumbrados al doble sentido de las calles se quejan por las dificultades para salir de su barrio, la coordinadora municipal aclaró que el incremento de la carga vehicular suele exigir limitaciones para reducir al máximo las maniobras peligrosas.