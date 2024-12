Camila Pérez lleva diez meses en coma: el sueño de ser maestra y una familia en expansión quedaron en pausa

Sin embargo, el año que prometía tanta dicha se convirtió en una pesadilla por un parto que no salió bien. "No me escucharon, les decía que era un embarazo de alto riesgo, que miraran la libreta, pero no me hicieron caso", explicó Leandro, como reviviendo la desesperación de febrero, cuando su pareja llegó al hospital Heller y le indujeron un parto natural para el nacimiento de Alma Mía.