Cande Vetrano y su show en la Vendimia Neuquina: "Soy una sorpresa constante"

Con su característico humor, contó que le dio vergüenza preguntar si podían tomar vino, "me encanta el vino, espero no llegar borracha al momento de poner música".

La artista aclaró que ya ha venido a la provincia de Neuquén y que le encanta. "Hace poco fui a filmar un capitulo de una serie. San Martín de los Andes es una locura, no se puede creer la naturaleza, es increíble que tengamos esto en nuestro país", recalcó.

En cuanto a qué esperar de Cande Vetrano como DJ, ella misma lo describe como "una sorpresa constante" que no puede definir. "No puedo decir dj chancleta es esto. Mi música tiene que ver mucho con mi estado, generalmente son hits, temas que conocemos todos. Me gusta lo vintage, lo noventoso, lo dosmilero, me gusta mezclarlo con cosas actuales, entonces yo te diría que es un cocoliche musical, que nunca sabes por donde voy a ir", explicó.

cande vetrano dj chancleta

Las facetas de Cande Vetrano

Actriz, diseñadora de moda, DJ, streamer, nunca deja de sorprender. Al respecto, ella contó a LMPlay que eso tiene que ver que su inquietud de ponerse "todo el tiempo en lugares incómodos y buscar nuevas facetas y lugares a donde ir. No lo hago consciente, me gusta incomodarme y tiene que ver con mi búsqueda artística". Además, hizo referencia a las etiquetas y aclaró que le gustan muchas, por lo que no puede ponerse una etiqueta y decir que solo es actriz.

"Muchas veces me pasa que digo 'bueno si soy actriz no tendría que hacer esto' y todo el tiempo lidio con esas cosas internas que tienen que ver con algo más antiguo, que antes el actor hacía esto y el músico hacía lo otro. Hoy en día podemos probar hacer distintas cosas, no creo que yo sea nada en particular, sino que simplemente soy una persona que es curiosa y que como tengo exposición se ven todas esas facetas", agregó.

La primera vez que Candela Vetrano salió en televisión fue en el programa Agrandadytos y aún era una niña. Luego, participó en exitosos proyectos televisivos de la productora Cris Morena, entre ellos Rincón de luz, Floricienta, Chiquititas sin fin, Casi Ángeles y otras series y novelas. Hasta se animó a diseñar ropa años después. Cuando estalló la pandemia, mostró sus habilidades culinarias en MasterChef Celebrity, donde quedó en cuarto lugar.

En el último tiempo se la pudo ver en uno de los streaming del momento, "Olga", donde participó junto a Fer Dente, Papryka y Martín Rechimuzzi. Sobre ello, destacó el formato ya que da "muchísima libertad" y donde "las reglas todavía se están armando". Además, resaltó la sorpresa que se llevó con el acompañamiento de la gente. "Me sorprendió mucha gente que quizás me decía 'vos sos la de Olga'", dijo.

Cande Vetrano eliminada de MasterChef.

El video viral

Días atrás, se viralizó un video en el que la artista contaba a cámara el TIP para que una cebolla no te haga llorar. En vivo, se grabó cortando una cebolla mientras le pedía permiso: "permiso cebolla, te voy a cortar". De ahí en adelante, la gente se comenzó a filmar haciendo lo mismo.

"Es mi primer video viral, yo no lo puedo creer. La gente me grita cebolla por la calle, es rarísimo y muy gracioso, de hecho me llamaban para que cuente de esto, ¿qué voy a contar? hice un video haciendo una curiosidad que me dijo una amiga y que casualmente resultó y cuando lo hicimos en Olga tres personas le pedimos permiso y uno no, y esa persona lloró", aclaró entre risas.

Por último, recordó su alegría por visitar Neuquén y sus ganas de encontrarse con la gente. "Hoy en día la música es un lenguaje que entendemos todos y que genera algo muy lindo en el cuerpo, asique los espero a todos y todas", finalizó.