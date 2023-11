“Hoy es necesario que haya incentivos para la producción porque necesitamos el ingreso de divisas", afirmó a LMNeuquén Carla Pitiot , vicepresidenta del Banco Argentino de Desarrollo (BICE) , un banco público que otorga financiamiento de corto, mediano y largo plazo con foco en los sectores productivos, las pequeñas y medianas empresas, y las economías regionales. Pitiot aseguró que en el último tiempo muchas empresas de la zona patagónica, entre ellas de la provincia de Neuquén, se han acercado al BICE "no solo para ayuda de inversión productiva sino también a los procesos de exportación y otro tipo de líneas que ofrecemos" . "El BICE tiene como objetivo promover acciones e iniciativas que tengan que ver con los proyectos productivos”, agregó.

¿Cuáles son los desafíos que tienen para Neuquén?

La visión y los desafíos que tenemos para el sur y específicamente para Neuquén tienen relación con las economías regionales. El sur del país se ha convertido en un dador de producción vitivinícola que hace diez o quince años era impensado. En la actualidad podemos observar que las provincias patagónicas tienen esta industria cada vez más en escala. Otro es la actividad turística pero no solamente se han quedado con lo turístico sino también muchas de las empresas han visto crecer su producción y su multiplicidad de sus plantas. Un caso de esto es la chocolatería Mamuschka que, a través de financiamiento del BICE y el programa Crédito Argentino del Ministerio de Economía de la Nación, tecnificó su planta para exportar productos orgánicos a Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea.

En cuanto al sector frutihortícola, ¿se presentaron nuevos proyectos de inversión?

Sí. Tanto en Neuquén como en Río Negro hemos podido ver en este último tiempo una mayor demanda y nos han presentado más proyectos de inversión productiva vinculada al sector. También desde el BICE realizamos análisis de monitoreos y se puede constatar el impacto exportador. Hemos visto año a año producciones que se han exportado a países como Brasil, Colombia, Uruguay. Esto no solo lo vemos como un desafío del presente sino también del futuro porque las economías regionales del sur tienen mucha capacidad productiva. Esto es una muy buena noticia.

carla pitiot3.jpg "La Patagonia va ser un lugar muy mirado desde el gobierno nacional por todo lo que pueda llegar a dar", sostuvo Pitiot.

¿Se está afianzando una nueva mirada exportadora en las economías regionales?

Por supuesto que sí. En este último tiempo se han tomado algunas medidas por este contexto devaluatorio y por la inflación. Medidas económicas que el ministro de Economía Sergio Massa tomó que forman parte del Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso para el ingreso de divisas y así también fortalecer las reservas del Banco Central, que tienen que ver la reducción a cero de los derechos a la exportación para una serie de productos de las economías regionales. Pero también con esta visión de que, a partir del año próximo o del 10 de diciembre en caso que los argentinos elijan a Massa como presidente, se pueda analizar región por región para determinar e identificar no solo los recursos naturales que cada región posee sino potenciar los sectores estratégicos exportadores. Esta experiencia que el BICE ha tenido con el otorgamiento de créditos de inversión está sirviendo mucho de insumo al equipo económico para ver qué medidas estratégicas hay que tomar en cada región del país. No vamos a tener una formula única sino medidas que se den para determinar productos y para determinadas provincias en cada situación en particular. La Patagonia va ser un lugar muy mirado desde el gobierno nacional por todo lo que pueda llegar a dar.

"Debemos generar políticas e incentivos para poder exportar al mundo con valor agregado. La Argentina no está exportando cualquier cosa, estamos exportando energía, agroalimentos, estamos exportando economía del conocimiento".

¿Los sectores productivos y las economías regionales pueden ser optimistas aún en un contexto de alta inflación?

Hay un contexto complejo del presente inmediato y han sido meses muy duros para las y los argentinos pero también hay muy buenas expectativas que no son voluntaristas. Las expectativas tienen que ver con decisiones políticas contundentes que se han tomado. Tenemos un mandato desde Sergio Massa como Ministro de Economía y el equipo económico, y los que formamos parte del ecosistema vinculado a la economía, la producción y la industria, de utilizar todas las herramientas necesarias para promover la producción con la finalidad de que no pare la actividad. Sabemos que la inflación se baja entre otras cuestiones por una mayor exportación. Si logramos mantener la actividad económica por mas que haya una inflación alta y logramos obras, y la sinergia entre inversión pública y privada con financiamiento por parte del Estado con algún tipo de tasa subsidiada para que las pymes y las empresas sigan invirtiendo y puedan seguir exportando lo que el mundo necesita.

¿Hay que cambiar la mirada sobre el esquema exportación?

Debemos generar políticas e incentivos para poder exportar al mundo con valor agregado. La Argentina no está exportando cualquier cosa, estamos exportando energía, agroalimentos, estamos exportando economía del conocimiento. Son tres de los sectores estratégicos de la economía mundial que hoy están mirando a la Argentina. Hoy Argentina está en capacidad productiva y generar lo que el mundo nos requiere. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para crear las condiciones necesarias para poder salir a exportar y que nuestra balanza comercial no esté en negativo como ocurrió en otros momentos. Estamos en un momento muy complejo pero hay decisiones desde la cartera de Economía para que el año próximo tengamos un crecimiento de las exportaciones. Estamos abocados a promover proyectos de inversión productiva que tengan un efecto económico positivo para las ganancias de las empresas.