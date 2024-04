Carlos Koopmann en contra de la tasa a los combustibles

Solicitó al Deliberante de Zapala que suspenda el tratamiento del proyecto. Dijo que los aumentos escalonados que se vienen dando afectan la economía "productiva y familiar" y que no se puede agregar otra carga más.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann , solicitó al Concejo Deliberante la suspensión del tratamiento del proyecto para la creación de la tasa vial en esta ciudad, lo que implica que no se realizará la audiencia pública que había sido convocada por el presidente del cuerpo legislativo, Víctor Chávez.

En la nota elevada al Concejo Deliberante, el intendente sostuvo que el pedido de suspensión se basa “en los aumentos escalonados de los combustibles que se vienen repitiendo durante los últimos meses, afectando la economía familiar y productiva de los vecinos de la ciudad, y que por decisión del gobierno nacional continuarían a partir del 1 de mayo como efecto de la aplicación de un nuevo incremento en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL)”.

Estaciones de servicio combustible 09.jpg Mayo comenzará con nuevos aumentos de combustibles. Claudio Espinoza

En ese sentido, Koopmann dejó en claro que “este Ejecutivo no es ajeno a la compleja situación socioeconómica que vive el país, con un escenario de recesión, a partir de la depreciación de los salarios con la respectiva caída del poder adquisitivo”.

“Este panorama impacta claramente en la administración municipal, pero haremos los esfuerzos que sean necesarios, para que no se vea afectado el nivel de prestación de servicios ni los niveles de ejecución de obra pública que estamos llevando adelante y que tienen el claro objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias zapalinas”, señaló el intendente.

Impuesto

El primer intendente que impulsó el cobro de la tasa vial fue Mariano Gaido, quien espera para lanzar la medida que otras localidades se sumen. El objetivo en Neuquén capital, según se argumentó en su momento, es evitar que el boleto urbano de colectivos se dispare a más de 2200 pesos por la falta de fondos nacionales para el subsidio a este transporte.

Es una medida “antipática”, que comenzó a aplicarse en varias jurisdicciones del país, con discusión legal por el “doble impuesto” y planteos de inconstitucionalidad

En la zona, Cipolletti, Centenario y Plottier tomarán la misma medida: cobrar el 4,5% del valor neto de un litro de combustible, con un 2% de ganancia de ventas para los estacioneros, que se oponen a la aplicación de este nuevo impuesto.

“Ha sido una decisión que absolutamente no queríamos ni queremos tomar. Nosotros queremos los fondos que nos corresponden a la ciudad de Neuquén”, sostuvo hace pocos días Gaido, respecto a la quita del Fondo Compensador, el subsidio a las empresas de transporte para alivianar el precio del boleto.

Valores

De acuerdo a un precio testigo de la nafta súper (sin impuestos a valor neto), que ronda en los 489 pesos, el 4,5% por litro llevaría el valor a unos 511 pesos. Es decir, que lo que aporta la Tasa Vial de aumento es 22 pesos por litro de combustible.

El cálculo para el gasoil y las naftas Premium llevan ese monto a poco más de 30 pesos por litro. Pero todavía hay que esperar a que se autorice en toda la región los mismos valores.

“Todos saben que se está cobrando un Fondo Compensador, un impuesto en el combustible que el gobierno nacional lo cobra pero no lo distribuye por ley. Esa compensación ha sido la causa no querida que hemos decidido todos los intendentes no sólo de la región sino del país”, explicó Gaido.

Sostuvo que hubo muchas intendencias en todo el país que han acompañado la confección de estas tasas para suplir la deuda que tiene Nación con las ciudades.

“El día que nos devuelvan los recursos, si es mañana mismo la tasa vial no tiene ninguna finalidad de ser. Ahora lo que tenemos que decir es que es una decisión que se ha tomado a nivel regional, no querida pero que viene como consecuencia por los fondos que no envía Nación, que están por ley y que le corresponden a provincias y municipios”, aseguró.