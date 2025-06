Carlos Quintriqueo salió a buscar afiliaciones para su partido, tras el cruce con una jueza federal

Carlos Quintriqueo sigue adelante con la promoción y la campaña de afiliación por su espacio político, Más por Neuquén , luego de que la jueza federal electoral de Neuquén, Carolina Pandolfi lo intimara a "no hacer campaña", luego de un acto de presentación del partido realizado en el gimnasio, en el Gigante del Este del barrio Mariano Moreno de la capital neuquina.

El sindicalista, además, dijo a LMNeuquén que "no es novedad la neuquinidad " y aclaró que incluso desde el espacio sindical se han expresado históricamente para poner un cerrojo a las políticas de Nación que afecten los intereses particulares de la provincia de Neuquén.

"Nosotros trabajamos firme en defender los intereses de Neuquén, porque ahora se quieren llevar las represas por haberle dejado las facultades delegadas a un presidente (Javier Milei) que después hace lo que quiere. Vamos a defender la provincia en todo sentido y eso no es una novedad, siempre lo hicimos", sostuvo.

ate carlos quintriqueo senador El acto del sábado pasado en el Gigante del Este, donde Carlos Quintriqueo lanzó oficialmente Más por Neuquén. ate carlos quintriqueo senador

Quintriqueo había sido intimado por la jueza Pandolfi el pasado 14 de mayo, por haber iniciado la campaña política, fuera del calendario electoral; sin embargo, y más allá de la notificación judicial, lo desmintió. "Pusieron de excusa los títulos de los diarios y me parece meterse en la vida interna de los partidos, nosotros solo hicimos un acto para presentar el espacio del cual tenemos el reconocimiento provisorio", indicó.

Carlos Quintriqueo: el cruce con la jueza Carolina Pandolfi

Al parecer, lo que Pandolfi le señaló a Quintriqueo fue que no podía hacer campaña para senador, sin el cronograma electoral que rige los tiempos para todos los partidos. Pero el sindicalista dijo que él no había lanzado su campaña, sino que fue una respuesta a la pregunta de los medios de comunicación, sobre si quería ser senador. En ese sentido, dijo que le llama la atención que otros partidos se muestran con referentes, hacen reuniones y que no fueron intimados por la Justicia Federal.

En su momento, la jueza lo había intimado a cambiar el nombre del partido: era Más Neuquén y en la modificación quedó "Más por Neuquén". Y rápido de reflejos, Quintriqueo salió a mostrar que precisamente en esa modificación decidida por Pandolfi, ahora el espacio tenía las siglas M.P.N, algo que despertó suspicacias, bromas y hasta enojos.

También explicó que Más por Neuquén sigue con la campaña de afiliaciones, en un trabajo minucioso para no cometer errores, antes las exigencias de la Justicia Electoral, y es por eso que se tienen que movilizar por el interior de la provincia para hacer el trámite "cara a cara".

"Estamos trabajando en las afiliaciones, charlando con la gente y explicando también estas cosas. No te pueden prohibir hacer una reunión, no hay otra manera, es tomar contacto con la gente", dijo Quintriqueo.

"La gente está con mucho descrédito y en estas recorridas es volver a hacer que la gente crea. No hay que quedarnos en la casa con el enojo, porque es una forma de castigo a la política y te terminas perjudicando solo" - Carlos Quintriqueo. "La gente está con mucho descrédito y en estas recorridas es volver a hacer que la gente crea. No hay que quedarnos en la casa con el enojo, porque es una forma de castigo a la política y te terminas perjudicando solo" - Carlos Quintriqueo.

Quintriqueo pretende extender el armado electoral y salir de la capital neuquina, donde ya recorrió la mayoría de los barrios, donde exhibe esos encuentros es sus estados de Whatsapp, con la bandera del espacio partidario y las familias de los barrios profundos. Sin embargo, ahora busca extender la herramienta partidaria en el interior; es por eso que estuvo en Aluminé, Villa Pehuenia, y anteriormente en Bajada del Agrio, Varvarco, y gran parte del Norte neuquino.

Más por Neuquén en Las Lajas.jpg Carlos Quintriqueo en una reunión en Las Lajas donde presentó Más por Neuquén con afiliados al Movimiento Populr Neuquino (MPN).

"La gente está con mucho descrédito y en estas recorridas es volver a hacer que la gente crea. Por eso el afiliar es una cuestión de conciencia, no juntar fichas por juntarlas, y que lo importante es organizarnos y no quedarnos en la casa con el enojo, porque la gente no va a votar. Es una forma de castigo a la política y te terminás perjudicando solo", indicó.

El líder de Más por Neuquén dijo que hay que romper el cerco de la bronca y "hablar con la gente", algo que no muchos hacen. "La gente se da cuenta si solo va a sacarte fotos para las redes y no hablás. Hay que incentivar a lo otro, escuchar en serio. Romper con el enojo, el camino es participar porque la primera reacción de la gente es no ir a votar", concluyó.