Carta de vida en una guerra

"Por estos lares no pasa absolutamente nada" escribió Víctor Hugo Foresi el 5 de mayo de 1982 en una carta dirigida a sus padres a los pocos días de comenzado los intensos combates en la Guerra de Malvinas. Sus padres nunca leyeron esa frase escrita por su hijo -integrante del Regimiento IV de Infantería Aerotransportada de Córdoba- que estaba muy lejos de la realidad ya que cuatro días antes las fuerzas británicas habían lanzado más de 20 bombas sobre el aeropuerto de Puerto Argentino. Ataque que constituyó el primer episodio bélico de una guerra que al final dejó 649 argentinos caídos. La carta nunca salió de las islas, nunca sus padres, Pepita y Anteo, leyeron aquella confesión que su hijo les expresó: “si bien siempre quise conocer el sur, se me ocurre que no podría haber elegido peor momento para venir a las Malvinas”.