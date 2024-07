Casa floja de papeles: cuánto tiempo tienen los dueños para demolerla

Desde el Municipio de General Roca brindaron detalles sobre las sanciones a los dueños de la casa clandestina. Aseguraron que no apelaron las sanciones.

La casa construida ilegalmente en el área natural protegida de Paso Córdoba deberá ser demolida en el corto plazo. Los propietarios pueden apelar la decisión, pero hasta el momento no lo hicieron, por lo que deben cumplir con la determinación del Municipio de Roca, según advirtieron desde el Ejecutivo que encabeza María Emilia Soria .

Juan Pablo Urquiaga , asesor legal de la Municipalidad de General Roc a, explicó en diálogo con radio Show CDC que “para cualquier tipo de construcción, no solo en un área natural protegida, tiene que contar previo al inicio de las obras con la correspondiente habilitación”.

Sin embargo, en este caso, la construcción se realizó sin los permisos necesarios, lo que llevó a su detección y posterior intervención municipal.

casa zona rural.jpg

“Se detectó el trabajo de construcción y, desde la dirección de medio ambiente y la dirección de arquitectura, se los intimó a que paralicen la construcción”, afirmó Urquiaga.

Tras la detección, se labraron las actas correspondientes. "La primera notificación les llegó a finales del 2023, cuando la construcción apenas estaba en sus inicios", detalló Urquiaga.

Posteriormente, una jueza emitió una sentencia ordenando al Municipio demoler la construcción por su carácter antirreglamentario y su impacto ambiental en un área natural protegida.

Urquiaga subrayó que, aunque no es relevante identificar a los propietarios, es crucial destacar que la construcción carecía de antecedentes y no cumplía con las normativas vigentes. La sentencia establece un plazo de 60 días para llevar a cabo la demolición. Los propietarios no apelaron la sanción.

El descargo de los dueños de la casa

Cuando fueron notificados por primera vez, los infractores presentaron un primer descargo afirmaron que la propiedad no se encontraba dentro del ejido municipal de Roca, por lo que el Municipio no podía interferir. Sin embargo, se trataba de un argumento falso por lo que el proceso de sanción siguió su curso.

Los propietarios argumentaron luego que se trataba de un emprendimiento turístico, que también fue refutado por el Municipio, que detalló que no existía factibilidad ambiental. Las obras de infraestructura provocan "afectaciones perjudiciales para el ambiente con impactos negativos, irreversibles y de manifestación permanente en el tiempo (movimiento de terreno, incorporación de estructuras y materiales que no son propios de lugar como metales y áridos, desmonte de vegetación, generación de residuos y efluentes, afectación de restos paleontológicos y cambios en el paisaje)", se informó.

A raíz de los incumplimientos, los propietarios recibieron una multa de 12 millones de pesos y la intimación para demoler la casa. Además, tendrán que encargarse de la remediación ambiental del terreno, que es muy similar a la margen sur de Cipolletti.