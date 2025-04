Cerraron su franquicia de helados y ahora crean sus propias paletas que son furor

SFP Fabrica de helados de plottier Crembelesa (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

Mezclaron sabores como dulce de leche y oreo, chocolate con marroc, chocolate blanco con frambuesa, naranja y frutas, mascarpone con frutos rojos, dulce de leche con dulce de leche, chocolate con almendras, cabsha, frutilla con leche condensada y varios más.

"Nacimos hace dos años como una marca de helado artesanal en forma de paleta. Y tenemos una historia atrás, habíamos empezado en 2018 con una franquicia de otra marca que traíamos el helado de Córdoba y la trabajamos 2 años en Neuquén, funcionaba muy bien hasta que nos agarró la pandemia y tuvimos que cerrar", recordó Mariela a LMNeuquén.

Pese al golpe por haber culminado con el negocio, el rubro del helado les había gustado mucho y decidieron conservar las heladeras que habían comprado y empezar a diseñar su propia propuesta.

SFP Fabrica de helados de plottier Crembelesa (9).JPG Sebastián Fariña Petersen

Compraron su primera máquina para producir helado y con la ayuda de amigos y familiares, quienes fueron catadores de sus sabores, idearon estas paletas artesanales más que sabrosas.

"Previo también hicimos un curso donde los dos nos formamos como heladeros profesionales, los dos estudiamos para hacer lo que estamos haciendo y nos capacitamos. Tratamos de estar a la vanguardia de lo que se consume, de las nuevas ideas de la industria alimentaria", compartió Mariela.

La fábrica está instalada en el barrio Las Lilas de Plottier, en el Oeste de esa ciudad, y allí comenzaron las primeras ventas. Ambos eran los dueños, productores y hasta repartidores. Desde el principio tuvieron mucho en cuenta lo que opinaban los compradores para seguir afinando sus sabores.

SFP Fabrica de helados de plottier Crembelesa (14).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Tratamos de hacer un producto que sea de calidad, que sea artesanal, que tenga los ingredientes que tiene que tener un helado, que es crema de leche, frutas, dulce de leche, chocolate, todo de calidad", explicó la heladera, quien además contó que en la actualidad en la industria se trabaja mucho con simuladores de sabor.

Estos productores de helado artesanal aseguraron que ellos buscan esquivar todo eso y hacer algo original con mucho "cuidado y respeto por el consumidor".

"Usamos productos regionales, en todo lo que es fruta fina, trabajamos con productores de Plottier y el resto de la fruta la compramos en el Mercado Concentrador. Nos ocupamos de todo el proceso, de comprar los insumos, traerlos a la fábrica y empezar a trabajarlos", contaron Sebastián y Mariela.

Ventas

Las paletas de Crembelesa se venden en diferentes restaurantes de la provincia y también estos emprendedores las llevan con un carrito a las distintas fiestas provinciales. Y en todos lados son un éxito.

SFP Fabrica de helados de plottier Crembelesa (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por ahora no buscan tener un local al público, sino que quieren seguir creciendo con más locales que ofrezcan sus productos y mejorando su helado. "Seguimos trabajando en especializarnos para hacer algo bien aceptado y crecer como la marca, luego vamos a ver seguramente de poner el primer local", compartió sobre su modelo de negocio.

Durante este verano estuvieron en las diferentes ediciones de Neuquén Emprende, en la Expo Plottier y otras fiestas de la provincia. Su producción fue de 400 paletas por día y con la llegada del otoño están ultimando los detalles para vender bombones de helado bañados en chocolate.

"El helado se come durante todo el año, pero por ahí una paleta helada de fruta no llama tanto la atención en épocas de frío. Por eso estamos diseñando hacer cosas más chocolatosas, siempre pensando en esta modalidad de que sea algo para compartir o individual, pero no a granel", aclaró.

Sabores

Con la experiencia que habían tenido mientras llevaban adelante una franquicia fueron definiendo los sabores que crearon para su marca. También tuvieron en cuenta los estudios de mercado que existen sobre lo que más consume la gente, y que dicen que el dulce de leche es el top.

SFP Fabrica de helados de plottier Crembelesa (18).JPG Sebastián Fariña Petersen

"En Neuquén también se consume mucho el chocolate blanco con frambuesa, se vende un montón. Después el mascarpone con frutos rojos, y todos los chocolatosos tienen muy buena salida. Después hicimos una línea pensando en los niños, arrancamos probando y es el segundo que más se vende. Lo hicimos justo cuando era la Copa América, es celeste y blanco y la verdad que les encantó, es crema del cielo con americana", compartió.

Son 20 sabores de paletas y siempre está abierta la búsqueda por otros nuevos. "Estamos pensando en menta granizada, que es controversial, algunos les gusta y otros para nada, queremos hacer frutilla a la crema, que no tenemos, y también algunos cocos", adelantaron.

Para definir los nuevos gustos siempre recurren a amigos catadores quienes dan sus opiniones de las combinaciones. "El que va ganando para los bombones es el de pistacho, pero también seguimos probando", contó.

"Yo soy de Las Lajas, y allá cuando era chica había solo una heladería y comprábamos helado solo a principio del mes. Antes nunca me imaginé que iba a trabajar de heladera y ahora lo disfruto mucho porque el helado es un momento para endulzarse, para disfrutar", concluyó.