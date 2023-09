Chofer del COLE dejó subir a un pasajero sin pagar y terminó siendo víctima de una golpiza

Según relató a LU5 Daniel Pailacura, conductor de la línea 24 que realiza el servicio en Parque Industrial y Colonia Rural Nueva Esperanza, el pasajero no tenía saldo en su tarjeta, no obstante lo dejó subir. Algunas cuadras después fue atacado por el hombre alcoholizado, quien le pegó una piña en la cara.

De acuerdo al relato, cuando el COLE frenó para el ascenso de la mujer, un hombre salió corriendo de una despensa cercana y también subió. "Le cobro a la señora, le voy a cobrar al muchacho, apoya la tarjeta y no tiene saldo. Le dije que podía comprar un boleto arriba", contó Pailacura. Sin embargo, el hombre le respondió que no tenía plata.

El pasajero insistía con que lo lleve sin pagar, ya que iba con la pequeña. Por ese motivo, el conductor decidió dejarlo pasar, pero le pidió que antes tire la lata de cerveza porque no podía consumir alcohol dentro de la unidad. Frente a esta situación, el hombre se volvió a negar y finalmente el chofer lo dejó pasar. "Todo esto lo hice en acción de evitarme algún inconveniente", aclaró.

Sin embargo, 500 metros más adelante, el atacante se levantó de su asiento y comenzó a gritar: "Me tenés cansado", le decía, mientras lanzaba malas palabras contra el chofer. Acto seguido, se dirigió hasta el sector delantero del transporte y, sin mediar palabra, le pegó una piña en la cara.

"Me dejó marcado el anteojo en el pómulo y otro compañero que iba a tomar servicio lo sacó de encima porque si no me seguía pegando", relató el colectivero agredido sobre el violento episodio.

Piden más seguridad

Tras el ataque, el chofer del COLE denunció que desde el gremio UTA enviaron notas a la Municipalidad por inconvenientes similares y otras situaciones de inseguridad que ocurrieron el mes pasado en la zona de Colonia Esperanza, pero no tuvieron respuesta.

"Para mí la solución sería que los concejales, el señor intendente y la Dirección Provincial de Transporte saquen una ordenanza en la cual no se permita el ingreso de personas alcoholizadas al colectivo", propuso y destacó que "con eso vamos a bajar un poco el nivel de inseguridad". También pidió tomar acciones inmediatas como brindar mayor seguridad en los servicios nocturnos.