Chos Malal: quieren desalojar a vecinos que viven al pie del cerro que se vino abajo

resisten desalojo

Sin embargo, la cercanía con el cerro y lo que pudo ser una tragedia cuando el derrumbe aplastó a un familia que hacía dedo sobre la Ruta 43 no los atemoriza. Angela sostuvo de forma categórica: "Ni en pedo me voy a ir. Yo no creo que pase más nada". Las autoridades le comunicaron que puede haber otros derrumbes. Pero ella no lo ve posible. "Nunca vinieron, nunca les importó nada, ni con lluvia y nieve, y ahora vienen. Yo digo que no. no va a pasar más nada", se quejó Gina.