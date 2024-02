Cipolletti priorizará renovar el sistema de colectivos, antes que la tasa especial

El intendente Rodrigo Buteler descartó el cobro del canon para financiar el boleto de colectivos hasta no regular la prestación del servicio.

La quita de subsidios del gobierno nacional a los colectivos del interior del país puso en jaque el servicio en casi todas las ciudades de las provincias. En la región, se estima que el precio del boleto sin subsidios supera los 2000 pesos . Un monto que hace viable el colectivo como medio de transporte. Por ello, hay municipios que evalúan el cobro de tasas especiales para generar fondos que sostengan el transporte público. En Cipolletti , sin embargo, de momento no habrá cambios.

"Nosotros tenemos el problema de que el contrato está vencido. El primer desafío es licitar un nuevo sistema de transporte porque venimos sin contrato y con una empresa que no puede invertir, por subsidios que ya eran bajos", manifestó el intendente Rodrigo Buteler .

buteler artero.jpg

Buteler se mostró a favor del cobro de una tasa y anticipó que la solución a la quita de subsidios debe ser "regional". Sin embargo, advirtió que Cipolletti tiene que resolver primero la cuestión de fondo. "Lo primero que tenemos que hacer es licitar el servicio, ver qué empresa lo presta y cuánto sale", aseguró. Y anunció que "eso lo vamos a saber en el corto plazo".

La nueva concesión del servicio de transporte es una cuenta pendiente en el Municipio desde hace años. La falta de contrato ha atentado contra la calidad del servicio, ya que Pehuenche mantiene los colectivos por acuerdos verbales en los que se han contemplado aportes del Municipio y suba del boleto, al tiempo que, prácticamente, desaparecieron las exigencias en torno a la calidad del servicio.

Una vez que se defina cómo será el nuevo sistema de transporte y cómo se brindará el servicio "veremos cómo financiarlo", expresó el intendente a LU19.

buteler-votación-2.jpg Anahí Cárdena

Buteler consideró que "desde Nación no encontramos respuestas" al reclamo por la quita de subsidios, que sólo impacta en el interior del país. En ese contexto, "todos los municipios empiezan a buscar alternativas creativas, porque si no hay que bajar el servicio y eso no es posible en una ciudad que necesita movilidad por cuestiones económicas, por la gente que va al médico o a estudiar".

El intendente de Cipolletti no descartó replicar a futuro la tasa a la carga de combustible. "Venimos trabajando con Neuquén porque no podemos buscar una solución en forma individual y lo que hace Neuquén lo están haciendo todos los municipios grandes", concluyó.

El objetivo es evitar que los usuarios paguen el costo total del boleto porque con un pasaje a 2000 pesos o más "el sistema no es viable".