Cipolletti: sacan los carteles publicitarios irregulares de la Ruta 22

El Municipio comenzó a retirar los carteles que no tienen permiso o que lo tienen vencido. El costo del operativo lo pagarán los dueños de los letreros.

La Muni de Cipolletti cumplió con su advertencia y comenzó a retirar y fajar los carteles publicitarios no autorizados, ubicados en el tramo entre Ruta 22 y el ex peaje, uno de los principales accesos a la ciudad. La mayoría de los letreros no habían tramitado el permiso o tenían habilitaciones vencidas.