Cipolletti será sede del primer "OktoberVet": un encuentro inédito de veterinarios del Alto Valle

Más de 120 profesionales de Río Negro, Neuquén y La Pampa participarán del primer OktoberVet, una jornada gratuita de actualización y camaradería.

Por primera vez, Cipolletti será el punto de encuentro de la comunidad veterinaria del Alto Valle. Este sábado 18 de octubre, el Club de Leones recibirá a más de un centenar de profesionales de Río Negro, Neuquén y La Pampa que participarán del primer OktoberVet , una jornada que combina actualización académica, intercambio de experiencias y un cierre de camaradería inspirado en el tradicional Oktoberfest , pero con espíritu veterinario.

La propuesta nació de un grupo de profesionales locales que buscó generar un espacio anual de formación y encuentro entre colegas. “Estamos superados en cuanto a las expectativas que teníamos”, contó el veterinario Miguel Burboa en diálogo con LM Cipolletti .

“Pensábamos en una jornada pequeña, y hoy tenemos 121 inscriptos. La idea es que Cipolletti quede instaurada como sede de este encuentro cada año”, agregó.

Medicina Veterinaria UNRN.jpg Más de 120 profesionales del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, además de invitados de La Pampa, se dan cita al primer encuentro. Archivo

Charlas, especialidades y formato ágil

El OktoberVet fue concebido como una actividad académica con un formato dinámico de charlas breves, de unos 20 minutos, al estilo TED. “Queremos que sean exposiciones concisas, prácticas y con aplicación directa en la clínica diaria”, explicó Burboa.

Durante la jornada se desarrollarán ocho charlas temáticas, a cargo de veterinarios de la región especializados en distintas áreas:

¿Cómo reconocer un ligamento cruzado roto?

Neurología práctica

El perito forense

El mito del ojo grande y el ojo chico

Citología en la clínica diaria

Cesárea en bulldog

Edema de pulmón

Nutrición en la clínica diaria

Cada exposición buscará ofrecer herramientas útiles tanto para profesionales con experiencia como para jóvenes veterinarios y estudiantes avanzados. De hecho, la organización extendió la invitación a alumnos de último año de la carrera veterinaria, con el objetivo de “anexar e incluir a nuevos colegas de toda la región”, destacaron los organizadores.

oktober vet La grilla completa de actividades a desarrollarse en el Club de Leones gracias al apoyo de los sponsor. Gentileza

Un espacio gratuito y colaborativo

El veterinario Sergio Gómez, otro de los impulsores del encuentro, subrayó el carácter solidario del evento: “La jornada veterinaria es sin fines de lucro y gratuita para los colegas. Somos ocho veterinarios que exponemos nuestras especializaciones de forma totalmente gratis. Se realiza gracias al apoyo de los proveedores de productos veterinarios y cerveceros de la región”.

Gómez celebró la alta convocatoria: “Pensamos que íbamos a juntar 40 colegas como mucho, y superamos ampliamente los 100. Es el encuentro más convocante de la región”.

Un evento reconocido de interés municipal

El jueves, el Concejo Deliberante de Cipolletti declaró al OktoberVet de Interés Municipal, destacando la importancia de promover espacios de formación profesional y trabajo colaborativo entre los veterinarios del Alto Valle. Algunos de los organizadores acompañaron la sesión legislativa y agradecieron el reconocimiento institucional.

Un cierre con camaradería

Tras las ponencias académicas, la jornada cerrará con una cena de camaradería, también en el Club de Leones, pensada para fortalecer vínculos profesionales y promover la integración entre las distintas generaciones de veterinarios.

En la región hay cerca de 1.700 profesionales matriculados entre Río Negro y Neuquén, con la mayor concentración en el corredor del Alto Valle. El OktoberVet busca convertirse en un punto de referencia para ese vasto universo de especialistas que dedican su labor diaria al cuidado de perros y gatos.