Cocaína adulterada en Neuquén: formularon cargos contra un hombre por comercialización y distribución

La acusación se produjo luego del allanamiento en la vivienda del imputado en el barrio Valentina Sur donde se encontró droga y elementos vinculados a la venta.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre, acusado de comercializar estupefacientes bajo la modalidad de “delivery” en Neuquén capital. La imputación se realizó en el marco de la investigación iniciada tras la alerta sanitaria emitida por el Ministerio de Salud por la circulación de presunta cocaína adulterada en la región.

La audiencia se llevó a cabo este martes por la tarde en la Ciudad Judicial. La fiscal del caso Silvia Moreira sostuvo que el imputado, identificado como C. N. M., vendió droga al menos entre el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 14 de enero de 2026 .

Según la teoría de la fiscalía, una de las personas que compró estupefacientes al acusado falleció el 17 de diciembre , luego de consumir cocaína y descompensarse en la vía pública a causa de una congestión cardiopulmonar . A partir de este hecho se profundizó la investigación.

Mediante tareas conjuntas entre la fiscalía de Narcocriminalidad, el Departamento Antinarcóticos de la Policía y el análisis del teléfono celular de la víctima, se logró identificar al presunto vendedor. Del peritaje surgieron intercambios de mensajes y comprobantes de transferencias que vincularon directamente al acusado con la provisión de la droga consumida.

cocaina adulterada

La recolección de pruebas, permitió a la justicia establecer el domicilio del sospechoso, el vehículo utilizado y la dinámica de comercialización, basada en entregas a domicilio.

Durante la mañana del martes se realizó el allanamiento de a vivienda del imputado, ubicado en el barrio Valentina Sur de la capital neuquina. En el lugar se secuestró un envoltorio de clorhidrato de cocaína compactada, con un peso de 16,4 gramos. Además, una balanza digital en funcionamiento con restos de sustancia y bolsas de nylon utilizadas para el fraccionamiento de la droga.

Como parte del operativo, se requisó también un Volkswagen Gol Trend color verde, que era utilizado para las entregas bajo la modalidad “delivery”. En el vehículo, el personal policial halló nueve envoltorios adicionales de cocaína y dinero en efectivo.

Hospital Castro rendon (2) Claudio Espinoza

La fiscalía encuadró el hecho como comercio de estupefacientes en carácter de autor. Como medidas cautelares, el imputado deberá presentarse una vez por semana en la comisaría. Además, no podrá ingresar al barrio ni acercarse a su domicilio y no podrá utilizar el vehículo que era empleado para la venta de droga.

El juez de garantías Juan Manuel Guaita avaló tanto la formulación de cargos como las medidas cautelares solicitadas.

Alerta sanitaria por cocaína adulterada

La investigación se inició formalmente el pasado 16 de diciembre, luego de que el Ministerio de Salud de Neuquén emitiera una alerta por tres personas que presentaron síntomas atípicos luego de consumir cocaína. En ese contexto, se realizaron distintos allanamientos y se determinó que parte de la sustancia secuestrada contenía un medicamento veterinario, lo que reforzó la hipótesis de cocaína adulterada en circulación.

Las primeras dos víctimas tenían 23 y 53 años y las fechas de los fallecimientos fueron el miércoles 10 y el domingo 14 de diciembre. En tanto, el 18 de diciembre, un hombre de 37 años murió en la vía pública. Vecinos indicaron que el hombre se desplomó en la calle.

En tanto, el último fallecimiento ocurrió el 25 de diciembre, según lo dio a conocer el Ministerio de Salud. Un paciente de 33 años fue trasladado a las 8.05 en ambulancia desde el Hospital Heller hasta el Hospital Castro Rendón de la capital neuquina. El hombre presentó un cuadro de shock refractario, lo que finalmente derivó en su deceso.