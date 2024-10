Coki Ramírez cierra el Hilton Wine Fi: "Va a ser una fiesta increíble"

El próximo domingo 20, Coki Ramirez deleitará en la cuarta edición del Salon del Vino en el hotel Hilton Garden Inn con sus canciones, ideales para disfrutar y compartir en el Día de la Madre. "Me dijeron que esta edición va a ser la mejor de todas. Así que estamos con muchos nervios porque no sé como me va a recibir el público de Neuquén, que la verdad estoy con mucha expectativa de conocer", confió la cantante en diálogo con LU5.