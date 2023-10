Comenzó el juicio a guardaparques por la muerte de dos niños: "Yo no soy un asesino"

SMA mueren dos chicos aplastados por un arbol (5).jpg

Juan Ignacio Jones, uno de los cuatro guardaparques imputados en el marco de una causa por la muerte de dos niños, ocurrida en 2016, a raíz de la caída de un árbol en el Parque Nacional Lanín (PNL) en San Martín de los Andes, declaró hoy en la ciudad de Neuquén y dijo "yo no soy un asesino".

Tras expresar su respeto a las familias de las víctimas y relatar todo lo sucedido el 1 de enero de 2016, Jones calificó la imputación como una "situación injusta que he debido afrontar sin haber tenido la culpa".

Asimismo, explicó que "no es mi función revertir un deterioro ambiental natural, solo el impacto negativo producido por el ser humano".

Y concluyó: "Soy una persona orgullosa de ser funcionario nacional".

Santiago Martínez Winter, el abogado defensor de dos de los guardaparques acusados, manifestó en varias ocasiones que los hechos de la naturaleza son imprevisibles e inevitables. "Nos solidarizamos con los familiares. No debe haber nada tan doloroso como la muerte de un hijo, pero no se le puede atribuir al personal de la Administración de Parques Nacionales, ni a mis defendidos ni a los otros, ni a ninguna persona física, la responsabilidad de lo que es un suceso natural: podría ser una picadura de avispa, el ataque de un puma, un resbalón y la caída por un barranco. El Parque Nacional Lanín tiene 412 mil hectáreas. Es imposible controlar cada árbol”, manifestó en la previa del juicio oral, en diálogo con el portal Realidad Sanmartinense, anticipando los argumentos de su defensa.

En apoyo de los guardaparques imputados, personal de Parques Nacionales despliega distintas medidas de fuerza en diferentes puntos del país. Al respecto, el secretario de prensa del Sindicato de Guardaparques, Danilo Hernández Otaño, explicó: "En concordancia con el inicio del juicio va a haber una concentración de los trabajadores en los accesos de las áreas protegidas de todo el país. No se va a estar impidiendo la circulación y el disfrute, solamente tendremos una presencia con pancartas, volantes para tener una interacción con los visitantes. El jueves 2 de noviembre, el último día del juicio, se va a hacer un cierre total de las áreas protegidas con fuerte presencia en las portadas y suspensión de todas las actividades recreativas en los parques de todo el país".

"No defendemos solo a los cuatro guardaparques que están en problemas hoy. Si el veredicto de la justicia fuera condenatorio para nuestros compañeros será un antecedente para todos los que trabajamos en la administración de los parques nacionales o en la prestación de servicios turísticos como guías de turismo, agencias de viaje. De este modo, todo aquel que invite y comercialice una actividad de interacción con la naturaleza va a estar en riesgo de perder su libertad o de ser sometido a un juicio civil por una compensación económica, si la justicia entiende que por cualquier accidente, producto de un evento natural, totalmente fuera de nuestro control, somos penalmente responsables", manifestó con preocupación el gremialista en diálogo con AM Cumbre.

"Tanto este camping como otros del Parque Nacional Lanín o Nahuel Huapi están funcionando en el ambiente. Nosotros decidimos insertarnos como sociedad dentro de ese ambiente", sostuvo antes de hacer referencia a las medidas de prevención posibles en este tipo de espacios. "Con las rudimentarias herramientas de las que disponemos podemos evaluar la estabilidad de los árboles que estén directamente sobre lo que llamamos un blanco: una casa, un fogón, una parcela de acampe. No se puede hacer este trabajo sobre los cientos de árboles que hay en un camping. Todo los días se caen árboles y particularmente este que cayó en 2016 no lo hizo sobre una parcela, se cayó hacia la playa como pasa todo el tiempo. ¿Tenemos que sacar todos los árboles de la playa para hacerla cien por ciento segura? Primero que eso va en contra de la Ley de Parques. segundo que la misma sociedad nos lo recriminaría. de hecho después del accidente hubo una actividad febril de salir a cortar árboles como el que se cayó que estaban sobre la playa y terminó con recurso de amparo ambiental por el absurdo de cortar una cantidad considerable de árboles vivos que la ley de Parques Nacionales nos obliga a proteger, no a retirar del ambiente", argumentó.