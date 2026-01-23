Cómo afectará el nuevo esquema de subsidios eléctricos para hogares de Neuquén: a quiénes incluye

El EPEN explicó los cambios dispuestos por Nación, los nuevos requisitos de ingresos, los topes de consumo subsidiado y las bonificaciones que regirán para los usuarios.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) brindó precisiones sobre el nuevo esquema de subsidios a la energía eléctrica que comenzó a regir tras la decisión del Gobierno nacional de modificar el sistema de segmentación vigente hasta ahora. La medida impacta directamente en los hogares neuquinos y redefine quiénes podrán acceder a las bonificaciones en la factura de luz.

Según informó el organismo, la subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, a través del decreto 943/2025, creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al anterior Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

Desde el EPEN explicaron que el nuevo esquema elimina la segmentación por niveles de ingresos (Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3) y establece una única categoría de usuarios residenciales que podrán recibir el subsidio, de acuerdo con los nuevos criterios definidos a nivel nacional.

De esta forma, los hogares que cumplan con las condiciones de inclusión quedarán encuadrados dentro de la categoría “con subsidio”, mientras que quienes superen esos parámetros quedarán excluidos de las bonificaciones.

Boleta de Luz.jpg

Topes de ingresos en Neuquén

En relación con los ingresos, el EPEN recordó que el requisito central es que el grupo familiar, considerado en su conjunto, cuente con ingresos netos inferiores a tres canastas básicas. En el caso de la Patagonia, por el beneficio de zona desfavorable, ese tope se eleva y actualmente alcanza los 4.790.000 pesos.

El organismo señaló además que existen otros requisitos específicos que pueden incidir en el acceso al subsidio, los cuales están detallados en el sitio oficial del Gobierno nacional.

Nuevos límites de consumo subsidiado

Otro de los puntos destacados por el EPEN es la redefinición de los bloques de consumo de energía eléctrica que contarán con subsidio. Los topes mensuales serán:

300 kWh durante enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre.

150 kWh en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

El consumo que supere esos valores no tendrá bonificación y será facturado sin subsidio.

Bonificaciones y vigencia

De acuerdo a lo informado por el EPEN, los hogares neuquinos que califiquen para recibir el subsidio contarán con una bonificación base del 50 % durante todo el año sobre el consumo alcanzado.

En forma extraordinaria y únicamente durante 2026, se aplicará una bonificación adicional del 25 %, que comenzará a regir con la implementación del nuevo esquema y se reducirá de manera gradual hasta desaparecer por completo en diciembre de este año.

Recomendación a los usuarios

Si bien no es obligatorio volver a inscribirse para quienes ya estaban registrados en el ex RASE, desde el EPEN recomendaron a los usuarios neuquinos verificar y actualizar sus datos o realizar el reempadronamiento en el ReSEF para evitar inconvenientes.

Ante dudas o consultas, el organismo indicó que se puede recurrir a las oficinas de ANSES o ingresar al sitio oficial www.argentina.gob.ar/subsidios.