Quiénes recibirán el subsidio de luz y gas tras los cambios del Gobierno

El nuevo esquema de segmentación energética no se aplicará en enero por problemas técnicos. Los requisitos para acceder al beneficio.

El Gobierno puso nuevos requicitos para acceder a los subsidios de luz y gas.

Los cambios en los subsidios de electricidad y gas volverán a esperar. El Gobierno resolvió postergar hasta febrero la implementación del nuevo esquema de segmentación energética , que originalmente estaba previsto para comenzar a regir en enero.

La decisión responde a dificultades administrativas y técnicas vinculadas al cruce de información de los usuarios, un paso clave para definir quiénes mantendrán los subsidios y quiénes los perderán, y busca evitar errores que impacten directamente en las facturas.

Según explicaron fuentes oficiales, la decisión no responde a un cambio en la estrategia macroeconómica ni a un replanteo del rumbo fiscal, sino a la necesidad de asegurar una correcta implementación del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Todavía restan pasos formales, como la oficialización de los nuevos cuadros tarifarios por parte de la Secretaría de Energía, un trámite indispensable para avanzar con el esquema definitivo.

El contexto social también jugó un rol clave en la determinación. El Ejecutivo reconoce que el impacto de las tarifas sobre los hogares es un tema sensible, por lo que busca minimizar posibles fallas en un proceso que afectará directamente a millones de usuarios. En ese marco, enero transcurrirá sin cambios: continuarán vigentes los subsidios actuales según los niveles de ingresos establecidos hasta ahora.

El rediseño del sistema contempla que las bonificaciones no se mantengan de manera uniforme durante todo el año. Por el contrario, se reducirán en los meses de mayor consumo energético, una decisión que apunta a achicar el gasto público destinado al sector. La meta oficial es reducir ese costo del 0,65% del PBI al 0,5%, lo que representa un ahorro aproximado de 3.000 millones de dólares.

¿Cómo quedarán los subsidios a partir del mes que viene?

De manera excepcional, el esquema incluirá una bonificación adicional del 25%. Así, durante febrero, la electricidad contará con un subsidio del 75%, mientras que el gas, que habitualmente no tiene subsidios en verano, recibirá un descuento del 25%. Ese beneficio extra se reducirá de forma gradual, a razón de un 2% mensual, hasta desaparecer completamente en el transcurso de un año.

Uno de los cambios centrales del nuevo modelo es la simplificación de la segmentación. Se dejarán atrás los tres niveles actuales y el sistema pasará a diferenciar únicamente entre quienes conservarán el subsidio y quienes lo perderán, según lo establecido por el decreto 943 publicado a comienzos de año.

subsidios.jpg La quita de subsidios a las tarifas de luz y gas, cada vez más cerca.

¿Quiénes recibirán el subsidio?

El umbral para acceder al beneficio se fijó en tres canastas básicas totales, actualmente equivalentes a 3,93 millones de pesos mensuales.

Los usuarios de ingresos bajos mantendrán el subsidio, mientras que una parte de los sectores medios dejará de recibirlo. El Estado, además, continuará evaluando el patrimonio de cada usuario para detectar eventuales subsidios otorgados de manera indebida. Quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos no deberán volver a anotarse, aunque cada caso será revisado de forma individual.

De no mediar nuevas modificaciones, la aplicación efectiva del nuevo esquema comenzará en febrero y el impacto en las boletas se reflejará recién a partir de marzo, cuando lleguen las primeras facturas bajo el sistema actualizado.